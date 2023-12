“Cilvēks jau var slimot arī diezgan lielā vecumā.” Seniorus uztrauc vecuma slieksnis, pēc kura sasniegšanas valsts neapmaksā vēža skrīningu Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” tika apspriests jautājums, kas skar vēža profilaktiskās pārbaudes – skrīninga veikšanu un iedzīvotāju vecuma grupas, līdz kuram cilvēka gadu slieksim tad valsts apmaksā vēža skrīninga veikšanu.

“Seniorus uztrauc šis periods, kad vairs [valsts] neapmaksā pēc noteikta vecuma sasniegšanas. Tas mums arī ir svarīgi, lai šī te aicināšana uz šiem te vēža skrīningiem neizbeigtos pie kaut kāda vecuma sliekšņa, jo cilvēks jau var slimot arī diezgan lielā vecumā, līdz kuram viņš ir turējies pietiekoši labā veselības stāvoklī,” tā TV24 raidījumā uzsvēra Latvijas Senioru kopienu apvienības struktūrvienības “Senioru Saeima” priekšsēdētāja Barba Girgensone.

“Tā attieksme, ka ir kaut kāds šis vecuma periods, kad valsts apmaksā un kad vairs neapmaksā, vai kad vēl neapmaksā – tas ir kritizējams no mūsu viedokļa. Mēs jau esam iestājušies par to, ka vajadzētu būt vienotai izpratnei par to, kas tad mums ir seniors – no kāda vecuma? Jo mēs uzskatām, ka seniors ir 55+, – tas ir pirmspensijas vecums, kas ir ļoti būtiski cilvēkam, lai viņš saprastu, kas viņu sagaida gan darba, gan ienākumu un veselības ziņā. Līdz ar to tas ir arī būtiski dažādu statistikas datu apkopošanai un tamlīdzīgi, jo katram jau tā izpratne, kas ir seniors, veidojas no sava skatu punkta,” tā norādīja Girgensone, aicinot sniegt lielāku atbalstu vēža ārstēšanā un profilaksē senioriem, kuri vairs neietilpst vēža skrīninga programmu vecuma grupās, kas tiek no valsts apmaksātas.

Kā informē Nacionālais Veselības dienests savā interneta mājas lapā, tad regulāra vēža profilaktisko pārbaužu jeb skrīninga veikšana ir ļoti svarīga, jo pirmsvēža izmaiņas bieži vien nerada sūdzības un tām nav simptomu. Profilaktiskās pārbaudes sniedz iespēju gūt pārliecību par veselības stāvokli, savukārt gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma ietver valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža, krūts vēža, prostatas un zarnu (kolorektālā) vēža profilaktiskās pārbaudes.

Dzemdes kakla un krūts vēža pārbaudes veikšanai sievietēm noteiktos vecumos tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules. Zarnu vēža pārbaudi sievietēm un vīriešiem noteiktos vecumos organizē ģimenes ārstu prakses. Ģimenes ārstu prakses organizē arī prostatas vēža skrīningu vīriešiem noteiktās vecuma grupās.

Tā, piemēram, uzaicinājums dzemdes kakla pārbaudei tiek nosūtīts sievietēm vecumā no 25 līdz 67 gadiem (reizi trijos gados). Vēstules tiek nosūtītas izlases kārtībā atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem. Tās tiek nosūtītas uz sievietes deklarēto dzīvesvietas adresi aptuveni trīs mēnešu laikā pēc sievietes dzimšanas dienas. Vecumi, kuros tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules: 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67 gadi.

Savukārt valsts apmaksātu zarnu vēža profilaktisko pārbaudi reizi divos gados var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Profilaktiskā pārbaude ietver slēpto asiņu izmeklējumu fēcēs.

Valsts apmaksāta priekšdziedzera jeb prostatas vēža profilaktiskā pārbaude (skrīnings) paredz specifisku asins analīžu veikšanu reizi divos gados. To veic: visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem; vīriešiem no 45 līdz 50 gadu vecumam, ja ģimenes anamnēzē prostatas vēzis ir konstatēts asinsradiniekam.

Plašāku informāciju par vēža profilaktiskajām pārbaudēm jeb skrīninga veikšanu variet lasīt ŠEIT.