Covid-19 pacienti mūsu slimnīcās: cik divdesmitgadnieku, cik senioru?





Kopumā 33% jeb trešdaļa stacionēto Covid-19 pacientu ir vecumā līdz 59 gadiem, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati par 25.oktobri.

Vecumā līdz 59 gadiem kopskaitā ir stacionēti 48 pacienti, no kuriem visvairāk ir tieši vecumā no 50 līdz 59 gadiem, savukārt vismazāk – no 30 līdz 39 gadiem, jo šajā vecuma grupā ir stacionēti tikai septiņi no 48 pacientiem. Tikmēr vecumā no 20 līdz 29 gadiem slimnīcās ievietoti desmit pacienti jeb 7% no stacionēto kopskaita.

Visvairāk stacionēto pacientu ir vecuma grupās no 60 līdz 69 gadiem un no 70 līdz 79 gadiem. Katrā no šīm vecuma grupām ir 32 stacionēti Covid-19 pacienti, kas kopsummā veido 44% no visiem stacionētajiem pacientiem jeb 64 no 146 gadījumiem.

Tāpat 20% jeb 29 stacionētie pacienti ir vecumā no 80 līdz 89 gadiem, kas ir skaitliski trešā lielākā pacientu vecuma grupa. Vien 3,4% stacionēto pacientu ir vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pacienti, kuru slimības gaita ir smaga, ir vecuma grupās no 50 līdz 89 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 136 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī mirušas trīs personas ar apstiprinātu inficēšanos ar Covid-19 vecumā no 60 līdz 70 gadiem. Līdz šim mirušas 63 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pagājušajā diennaktī veikti 5093 Covid-19 izmeklējumi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir nokrities līdz 2,67%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 4893 personām. Pagājušajā diennaktī arī apstiprināta 25 personu izveseļošanās, tādējādi līdz šim 1382 saslimušajiem ir apstiprināta izveseļošanās. Iepriekš par personu izveseļošanos no Covid-19 tika ziņots 22.oktobrī.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pašlaik aktīvo saslimšanas gadījumu skaits valstī ir 3448.