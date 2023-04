“Covid-19 paliek arvien mazāk bīstams cilvēkiem, bet katra nākamā gripas vīrusa ģenerācija – arvien bargāka,” atzīst LIC direktore Rozentāle Ieteikt







“Visticamāk, ka nē – pie ierobežojumiem vai lokdauniem Covid-19 dēļ mēs vairāk nenonāksim, jo vīruss ir ļoti izmainījies. Un tas ir izmainījies tādā veidā, ka viņš ir mazāk bīstams un mazāk bargs cilvēkiem – slimība norit ambulatori, nevis slimnīcā: jā, riska grupas nonāk pie mums slimnīcā, un Infektoloģijas slimnīcā [LIC – red.] ir divas nodaļas ar kovida (Covid-19) pacientiem, bet, protams, uz pavasara pusi arī apstiprināto gadījumu skaits ir samazinājies – tas ir objektīvi,” tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” sacīja LIC direktore, RSU profesore Baiba Rozentāle.

Daudziem cilvēkiem jau esot izstrādājusies imunitāte – gan pēc vakcinājas, gan arī pēc saskarsmes ar šo Covid-19 vīrusu, uzsvēra Rozentāle.

“Bet vīrusa mainība ir tomēr labā virzienā – viņš paliek arvien mazāk bīstams, kas, nu, nav, piemēram, gripas vīrusam. Katra nākošā gripas vīrusa ģenerācija kļūst arvien bargāka. Un gan es, gan Pasaules Veselības organizācija un virusologi tā domā publikācijās, līdz ar to es varu teikt par to, ka priekšā mums ir daudz nopietnāki izaicinājumi citās ziemās, kad būs, iespējams, arī jauns gripas vīruss – mēs to piedzīvojām 2009. gadā un 2010.gadā, un vēl pēc tam divus gadus tā sauktais “cūku gripas” vīruss cirkulēja,” skaidroja Rozentāle.

Turklāt LIC direktore Rozentāle TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsvēra, ka no šā gada 20.aprīļa Latvijā tiek atcelta gripas epidēmija. Taču esot jāatceras, ka gripas epidēmija tika “ļoti agri izsludināta”. Rozentāle sacīja: “Gripa nebija augsta saslimstības ziņā, bet viņa ļoti izstiepās laika ziņā.”

Uz jautājumu, vai nākotnē mums “lielākas galvassāpes” sagādās tieši gripa, nevis Covid-19, uz to profesore Rozentāle atteica: “Nu, tā pašreiz virusoloģiski izskatās, un arī klīniski tā izskatās!” rezumēja Rozentāle.

Latvijā ceturtdien, 20.aprīlī, oficiāli beidzas gripas epidēmija, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

SPKC gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju (AAEI) monitoringa dati liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā pacientu skaits, kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības un kuriem klīniski diagnosticēta gripa, nevienā no monitoringā iesaistītajām teritorijām nebija pārsniedzis 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, līdz ar to SPKC paziņo par gripas epidēmijas beigām šī gada 20.aprīlī.

Monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā gripas intensitāte, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājusies un raksturota kā zema līdz 26,2 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju, kamēr nedēļu iepriekš tie bija 28,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tomēr SPKC norāda, ka gripas vīrusu cirkulācija vēl turpinās un aizvadītajā nedēļā kopā 19 gripas gadījumi reģistrēti trijās administratīvajās teritorijās – Rīgā, Daugavpilī un Ventspilī.

Samazinājies arī stacionēto pacientu skaits gripas un gripas izraisītas pneimonijas gadījumos – par 11 stacionētiem pacientiem gripas gadījumos aizvadītajā nedēļā ziņoja Daugavpils, Rīga, Valmiera un Liepāja, kā arī tika ziņots par trīs stacionētiem pacientiem ar gripas izraisītu pneimoniju Daugavpilī un Rīgā.

Kopš sezonas sākuma Latvijā kopā laboratoriski apstiprināts 901 gripas gadījums un ģimenes ārstu prakses ziņojušas par 3887 klīniski apstiprinātiem gripas gadījumiem. Kopā no monitoringā iesaistītajām slimnīcām līdz šim saņemta informācija par 1312 stacionētiem pacientiem ar gripu un 263 stacionētiem pacientiem ar gripas izraisītu pneimoniju.

Kopumā SPKC gripas epidēmijas intensitāti šajā sezonā vērtē kā vidēju. Šajā sezonā ievērojami lielāks gripas gadījumu skaits novērojams vecuma grupā no 0 līdz 14 gadiem. Visvairāk hospitalizācijas gadījumi tika reģistrēti vecumā grupā no 15 līdz 64 gadiem.