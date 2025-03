Foto: Shutterstock

Ja saslimstu pārbaudes laikā, vai darba devējam jāapmaksā slimības lapa? ILZE PIERĪGĀ

Valsts darba inspekcijas pārstāve Dace Stivriņa atbild, ka darbiniekam ir tiesības saņemt darbnespējas lapas A apmaksu par darbnespējas periodu, kad darbinieks bija darba tiesiskajās attiecībās, tātad arī noteiktā pārbaudes laika ietvaros.

Darba devējam ir pienākums veikt darbnespējas lapas A apmaksu atbilstoši likuma Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 36. panta pirmajā daļā noteiktajam – darba devēja pienākums ir darba ņēmējiem, kuriem darba periodā iestājusies ar darbnespējas lapu apliecināta pārejoša darbnespēja (izņemot ar grūtniecību un dzemdībām, un slima bērna kopšanu saistītu), izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darbnespējas dienu un ne mazāk kā 80% apmērā par laiku no ceturtās darbnespējas dienas, taču ne ilgāku par deviņām kalendārajām dienām.

UZZIŅA

• Slimības naudu aprēķina par darbnespējas dienām (stundām), kurās darba ņēmējam būtu bijis jāstrādā.

• Darba ņēmējiem, kuriem noteikts summētais darba laiks (summētais dienesta pienākumu izpildes laiks) un kuru mēnešalga (darba alga) nav atkarīga no faktiski nostrādāto stundu skaita konkrētā mēnesī, darba devējs, ņemot vērā darba (dienesta) specifiku, var noteikt, ka slimības naudu aprēķina par kalendāra darba dienām darbnespējas periodā.

• Slimības naudu izmaksā atbilstoši nosacījumiem, kādi Darba likumā paredzēti darba samaksas izmaksai.