#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: AP/EPA/SCANPIX/LETA

Tramps atklāj ļoti vienkāršu iemeslu, kāpēc Putins negrib tikties ar Zelenski 0

LETA
22:15, 25. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka pēc pagājušajā nedēļā Baltajā namā notikušās tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem ir runājis ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atpūta nav slinkums, tā ir atjaunošanās! 13 ieradumi, kas slepus paātrina novecošanos
ātri un droši pazemināt asinsspiedienu: padomi, kas patiešām darbojas
Putins slepus sācis vērienīga militārā objekta būvniecību tikai 25 km no NATO robežas. Kādus draudus tas rada Baltijas valstīm?
Lasīt citas ziņas

“Jā, esmu runājis,” Tramps sacīja žurnālistiem, atbildot uz jautājumu, vai viņš ir runājis ar Putinu kopš 18.augusta tikšanās. “Katra saruna ar viņu ir laba saruna. Un tad diemžēl Kijivā vai kaut kur citur tiek nomesta bumba, un es par to esmu ļoti dusmīgs.”

Tramps arī pavēstīja, ka karš Ukrainā ir kļuvis par “lielu personību konfliktu”.

CITI ŠOBRĪD LASA
500 eiro par naktsmītni Liepājā “Prāta Vētras” koncerta laikā – cenas neiedomājamas, bet nakstmītnes jau “izķertas”
VIDEO. “Izdzīvošanas instinkts pielīdzināms nullei” – “Volvo” vadītājs uz ātrgaitas šosejas brauc pretējā virzienā
“Diez cik legāls šis pakalpojums ir?” Par nieka 50 eiro var izsprukt no valodas pārbaudes

Uz žurnālista jautājumu, kāpēc Putins nevēlas tikties ar Zelenski, Tramps atbildēja: “Tāpēc, ka viņam [Putinam] nepatīk viņš [Zelenskis]”.
Tramps arī sacīja, ka viņš vēl nav apspriedis konkrētas drošības garantijas Ukrainai, taču ASV ir gatavas atbalstīt Kijivu.

Turklāt Tramps sacīja, ka ASV “vairs netērē naudu Ukrainai” un ka visas sarunas par ieroču iegādi Kijivai notiek ar NATO starpniecību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai karš Ukrainā jau būtu beidzies, ja par ASV prezidenti būtu kļuvusi Kamala Harisa?
Staķis: Putins šo karu zaudēs nevis karalaukā, bet ekonomikā
“Viņi lika mums parakstīt dokumentu, ka ne morāla, ne fiziska ietekme uz mums nav izdarīta – tās ir pilnīgas muļķības,” Dmitrijs atklāj, ko nācies piedzīvot krievu gūstā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.