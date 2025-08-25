#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Shutterstock

Nekad nevelc šīs apģērba krāsas – tās padara sievietes vizuāli apaļākas 0

LA.LV
20:26, 25. augusts 2025
Kokteilis Stilo

Krāsas izvēle nav tikai gaumes jautājums, bet īsta zinātne, jo tā ņem vērā daudzas nianses – sākot no lūpu toņa līdz pat acu krāsai.

Ir arī īpaši krāsu izkārtojuma stili, ne tikai klasiskā to sadale pēc siltajiem un aukstajiem toņiem, kas palīdz izvēlēties izteiksmīgākās krāsas matiem un ādai. Krāsu speciālists zina, kuras krāsas sievieti padara jaunāku, kuras – vecāku, un galvenokārt – kuras slaidina figūru vai tieši pretēji, piešķir papildu apjomu.

Tāpēc ikvienai sievietei vajadzētu zināt “ienaidnieku” toņus, lai vienmēr izskatītos stilīgi, dārgi un skaisti.

Krāsu ietekme uz kopējo tēlu

Krāsas ne tikai izceļ dabisko skaistumu, bet arī veido apkārtējo priekšstatu par tevi kā personību. Pilnīgi melns apģērbs rada stingru un pārliecinošu iespaidu. Pasteļtoņi piešķir maigumu un mierīgumu. Spilgti, koši toņi (sarkans, dzeltens) iemieso enerģiju un pārliecību.
Neitrāli, pelēki vai bēši – mierīgumu un stabilitāti.

Apģērba krāsa ietekmē ne tikai apkārtējo uztveri, bet arī tavu garastāvokli un pašsajūtu.

Krāsa un ķermeņa forma: kāpēc tas ir svarīgi?

Pareizās krāsas var izcelt labākās īpašības, paslēpt trūkumus un vizuāli mainīt ķermeņa proporcijas. Bumbiera formai – tumšie toņi (melns, tumši zils) slaidina gurnus. Ābola formai – spilgtas krāsas novirza uzmanību no vidukļa. Smilšu pulksteņa formai – var rotaļāties ar dažādiem toņiem un rakstiem, lai līdzsvarotu proporcijas.

Ja vēlies izskatīties slaidāk, jāzina, kuras krāsas patiesībā piešķir liekus centimetrus.

Krāsas, kas padara figūru pilnīgāku

Oranžā

Spēcīga un enerģiska krāsa, kas simbolizē pārliecību, bet tās spilgtums vizuāli piešķir apjomu. Drošāk to izmantot aksesuāros, nevis kā galveno apģērba toni.

Brūnā

Salīdzinot melnas un brūnas bikses, brūnajā variācijā gurni vienmēr izskatīsies platāki. Jo vairāk brūnā ir sarkanā un dzeltenā piejaukuma, jo “pilnīgāk” tā izskatās. Īpaši neveiksmīga kombinācija ir brūnas krāsas audumi ar spīdīgu faktūru.

Pērļu

Lieliski iederas “old money” stilā, bet vizuāli piešķir papildu apjomu, īpaši plastiskos vai spīdīgos audumos. Labāk šo toni kombinēt ar tumšiem, slaidinošiem toņiem (burgundija, tumši zils, pelēks).

Lavandas/lillā

Skaista un sievišķīga krāsa, bet nepareizi izvēlēta, tā padara figūru masīvāku. Īpaši riskanti ir kombinēt ar sarkaniem, rozā vai siltiem toņiem. Labāk apvienot ar mierīgiem zilajiem vai zaļajiem.

Laima un piparmētra

Svaigi, vasarīgi toņi, bet vizuāli piešķir papildus apjomu. Tos labāk izmantot kā akcentu, kombinējot ar tumšiem zaļajiem vai dziļi zilajiem toņiem.

Baltais

Elegances un svaiguma krāsa, bet, ja to valkā nepareizi, tā vizuāli pievieno svaru. Izvairies no kontrastiem ar ļoti spilgtām krāsām. Labāk kombinēt ar pasteļtoņiem vai tumšiem akcentiem (aksesuāriem, apaviem). Monohroms “baltais no galvas līdz kājām” izskatīsies veiksmīgi tikai ar slaidinošiem elementiem.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

