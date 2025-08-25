Pat ārste kļūdījās: vitamīns, ko viņa dzēra, uz visiem laikiem saindēja sievietes ķermeni 0
Uztura bagātinātāji ir sabojājuši 76 gadus vecas sievietes veselību. Bijusī neatliekamās palīdzības ārste 40 gadus pavadīja, strādājot, kā saka, uz kājām, bet tagad viņai ir grūtības noiet pat īsu laika posmu, kāpt pa kāpnēm vai staigāt.
“Nevienam neko tādu nenovēlētu,” saka austrāliete Mērija Bjūkenana.
Iemesls, kāpēc sieviete jūt vājumu, sāpes kājās un pastāvīgu nogurumu, ir B6 vitamīna pārdozēšana. Šis vitamīns Austrālijā ir atrodams tūkstošiem produktu, ne tikai zālēs un uztura bagātinātājos, bet arī enerģijas dzērienos un svara zaudēšanas līdzekļos. Cilvēki visus šos produktus pērk bez ārsta receptes.
Nav noliedzams, ka B6 vitamīns ir vitāli svarīgs kognitīvajām funkcijām. Ja cilvēkam tiek diagnosticēts B6 vitamīna deficīts, viņam, iespējams, būs jālieto uztura bagātinātāji.
Taču Bjūkenana neapzinājās, cik daudz patiesībā lieto B6 vitamīnu. Sieviete sūdzējās farmaceitam, ka viņai kājās sākušies krampji, tāpat viņa izjūt bezmiegu, tāpēc farmaceits ieteica uztura bagātinātāju, lai palīdzētu mazināt šos simptomus.
Tas bija magnija produkts, kura sastāvā bija arī B6 vitamīns.
Sākumā uztura bagātinātājs iedarbojās: spazmas mazinājās un miegs uzlabojās. Bet pēkšņi viņas ķermeni pārņēma neizprotamas sajūtas.
Tomēr vēlāk sievietes kājas kļuva vājas, un viņa pat sāka baidīties, ka viņai ir multiplā skleroze vai motorāneironu slimība. “Man bija grūtības kāpt augšup un lejup pa kāpnēm, es knapi varēju noiet 100 metrus,” skaidroja Bjūkenana.
Sieviete lietoja neveiksmīgo uztura bagātinātāju divus gadus, līdz neirologs viņai diagnosticēja perifēro neiropātiju, ko izraisīja B6 vitamīna toksicitāte.
Tā rezultātā tika bojāti nervu gali viņas kājās. “Es nekad nebiju dzirdējis par B6 vitamīna toksicitāti, tas bija jaunums maniem kolēģiem, un arī mans ģimenes ārsts par to neko nezināja,” sacīja Buhanana.
Viņa kļūdaini domāja, ka liekais vitamīns tiks “izskalots” no viņas organisma, jo tas šķīst ūdenī. Tomēr viņas organisms nespēja izvadīt tik lielu daudzumu B6 vitamīna.
Austrālijas Zāļu regulēšanas iestāde nesen oficiāli atzina, ka tai neizdodas novērst saindēšanos ar B6 vitamīnu. Arī Terapeitisko preču administrācija (TGA) ir atzinusi, ka blakusparādības, tostarp neatgriezeniski nervu bojājumi, ir lielāka problēma, nekā aģentūra sākotnēji domāja.
“Tas mani šokē,” sacīja klīniskais patologs Deivids Kanovskis, kurš vada klīniku, kurā tiek pārbaudīti asinsanalīžu paraugi no visas Austrālijas, lai noteiktu B6 vitamīna līmeni iedzīvotāju analīžu rezultātos. Problēmas apmēri pārsteidz pat ārstus.
“Mums vairākkārt ir zvanījuši ārsti, kuri domā, ka mūsu nosūtītajos rezultātos ir bijusi kļūda,” atzīmēja Kanovskis.
Viņš saka, ka cilvēku skaits, kuri vēlas veikt B6 vitamīna asinsanalīzes, ir divkāršojies. Viņa laboratorija katru mēnesi saņem 10 000 paraugu. Aplūkojot maija datus, Kanovskis teica, ka 450 cilvēku pētījuma rezultāti liecina, ka viņiem ir ļoti liela iespēja saslimt ar neiropātiju.
“Lielu daļu gadījumu izraisīja magnija piedevas, un es uzskatu, ka B6 vitamīns tajos tika izmantots kā pildviela,” sacīja Kanovskis.
Austrālijas Medicīnas asociācijas pārstāvis Dr. Maikls Bonings ir norādījis, ka vairāk nekā 50 procenti iedzīvotāju regulāri lieto uztura bagātinātājus.
“Un lielākajai daļai šo cilvēku tas neko nedod — tas nemaz nepalīdz viņu veselībai,” viņš teica.
Ārste uzsvēra, ka pārmērīga vitamīnu lietošana var izraisīt dažādas veselības problēmas, taču iedzīvotāju vidū joprojām valda uzskats, ka vitamīnu piedevas ir nekaitīgas.
Sagatavots, pamatojoties uz ABC.Au informāciju.
