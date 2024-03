“Darbs iet no rokas!” Sabiedrībā zināmi cilvēki joko par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja pikantajām izklaidēm Ieteikt







Plašu rezonansi izraisījušais video ar Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa pikantajām izklaidēm, kuras norisinājās paralēli Budžeta komisijas sēdei, noteikti ir viens no apspriestākajiem tematiem šobrīd. Arī sabiedrībā zināmi cilvēki sociālajā tīklā “X” nepalaida garām iespēju par notikušo izteikties ar humora pieskaņu.

Tā piemēram, radio personība Sanda Dejus jokoja, ka notikušais atstājis zināmas sekas uz populāro teicienu: “Darbs iet no rokas.”

Šitā sabojāt tik labu teicienu 😔 — Sanda Dejus (@Sandastante) March 22, 2024

Dziedātājam Laurim Reinikam atausa atmiņā kādas tautasdziesmas rindas par rokām, kas darba nebijās.

🤠 Tākā visur man lec ārā tas auto prieku stāsts no Jelgavas, atcerējos šīs tautasdziesmas rindas.

Zinājās padarīt” Darbīgu piektdienu, pilsoņi! — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) March 22, 2024

Publicists Lato Lapsa rakstīja: “Patiesībā nav svarīgi, ir vai nav Jums visiem pārsteigums un šoks Madara Lasmaņa video. Svarīgi ir tikai tas, ir vai nav Madara Lasmaņa sievai pārsteigums un šoks Madara Lasmaņa video.”

Svarīgi ir tikai tas, ir vai nav Madara Lasmaņa sievai pārsteigums un šoks Madara Lasmaņa video. — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) March 21, 2024

Tehnoloģiju entuziasts Elviss Strazdiņš, komentējot notikušo, dalījās pārdomās, kura roka – labā vai kreisā – ir tīrāka. Viņš aicināja šo atcerēties arī tad, kad sanāks paspiest roku Jelgavas novada domes priekšsēdētājam.

Es piekopju principu (pandēmijas laikā pastiprināti) – labā roka netīrā (spiežam rokas citiem, atveram durvis, spiežam pogas), kreisā roka tīrā. Īpaši piedomājiet par šo principu, kad spiedīsiet roku Jelgavas novada domes priekšsēdētājam!

— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) March 22, 2024

Mūziķa Ralfa Eilanda “tvīts” bija asāks, pieļaujot iespēju, ka pikantas izklaides Lasmaņa gadījumā notikušas arī domes telpās.

Tas Jelgavas novada domes džeks 100% “azarta pēc” ir nogrūdies arī domes telpās. Es viņa vietā to būtu izdarījis. — Ralfs Eilands (@RalfsEilands) March 22, 2024

Iespēju komentēt notikušo izmantoja arī no basketbola aprindām zināmi cilvēki. Tā piemērām, bijušais spēlētājs, treneris un basketbola funkcionārs Artūrs Štālbergs uz Ventspils basketbola kluba ģenerālmenedžera Ralfa Pleinica ierakstu: “Kur pazūd pildspalvas?”, atbildēja ar šādu ierakstu: “Tieši to pašu vakar centās saprast kāds Lasmanis no Jelgavas novada.”

Tieši to pašu vakar centās saprast kāds Lasmanis no Jelgavas novada — Arturs Stalbergs (@Astalbergs) March 22, 2024

Populāro video steidza komentēt arī komiķi.

Komiķis un grupas “Singapūras satīns” dalībnieks Edgars Bāliņš rakstīja: “Noplūduši kadri no ansambļa “Singapūras satīns” dziesmas “Bez apenēm” videoklipa filmēšanas.” Savukārt komiķis Kalvis Troska dalījās ar humoristisku ierakstu par takša izsaukšanu. Līdzko viņš ieraudzīja, ka šoferis būs Madars Lasmanis, tā braucienu atsauca.

Noplūduši kadri no ansambļa “Singapūras satīns” dziesmas “Bez apenēm” videoklipa filmēšanas. https://t.co/zcae9z7s7J — Edgars Bāliņš (@MrBalins) March 21, 2024

– Izsaucu taksi

– Iečekoju šoferi

– Cancel ride pic.twitter.com/fnQ8zLftAr — Kalvis Troska (@KalvisTroska) March 22, 2024

Savukārt, alus zīmols “Labietis” izmantoja iespēju, parodējot Lasmaņa darbības automašīnā, reklamēt savu produkciju. Viņi atrādīja, cik parocīgs ir viņu alus. “X” lietotāji uzslavēja reklāmu. Dažs labs pat izteicās, ka reklāma tā uzrunājusi, ka jādodas vien pakaļ pēc “Labieša” alus.