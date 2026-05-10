Dārzkopjiem jāuzmanās: naktī vietām temperatūra noslīdēs zem nulles 0
Nakts otrajā pusē un pirmdienas agrā rīta Latvijas centrālajos rajonos gaidāma salna, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Minimālā gaisa temperatūra būs 0 grādi, bet atsevišķos rajonos zāles virskārtā – arī mīnus 1 grāds.
Jau ziņots, ka naktī debesis Latvijā būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses, un gaisa temperatūra valsts centrālajos rajonos tuvosies 0 grādiem.