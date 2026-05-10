Tas ir svarīgākais nosacījums! Eksperts par vienīgo variantu, kādā Ukrainai būs jāatmaksā ES milzīgais aizdevums 19

Pievieno LA.LV
LA.LV
20:04, 10. maijs 2026
Viedokļi

Ukrainai piešķirtajam aizdevumam ir būtisks atmaksas nosacījums, TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidroja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks.

Kokteilis
Diēta? Nē, paldies! Astrologi nosauc trīs zodiaka zīmes, kurām ēdiens ir svarīgāks par visu
Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Tu viņam esi visa pasaule! 11 frāzes, ko saka vīrietis, kurš mīl savu sievieti no visas sirds
Lasīt citas ziņas

Viņš norādīja, ka Ukrainai šis aizdevums būs jāatmaksā tikai tad, kad Krievija būs atlīdzinājusi Ukrainai karā nodarītos postījumus.

Kužnieka ieskatā tas ir svarīgākais nosacījums, jo Ukrainas iespējas atmaksāt aizdevumu būs saistītas ar Krievijas kompensācijām par izraisītā kara sekām.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
160 tūkstošu eiro darījums izgāžas: mēģinājums apiet sankcijas un eksportēt preces uz Krieviju beidzas ar bargu sodu
“Atbilde būs skarba!” Maskava nāk klajā ar brīdinājumu Eiropas Savienībai
TV24
Situācija var palikt tik slikta, ka Krievijai atceļ sankcijas! Eksperts ieskicē nākotnes ainu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.