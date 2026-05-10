Eksperts par vienīgo variantu, kādā Ukrainai būs jāatmaksā ES milzīgais aizdevums
Ukrainai piešķirtajam aizdevumam ir būtisks atmaksas nosacījums, TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidroja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks.
Viņš norādīja, ka Ukrainai šis aizdevums būs jāatmaksā tikai tad, kad Krievija būs atlīdzinājusi Ukrainai karā nodarītos postījumus.
Kužnieka ieskatā tas ir svarīgākais nosacījums, jo Ukrainas iespējas atmaksāt aizdevumu būs saistītas ar Krievijas kompensācijām par izraisītā kara sekām.