Slāpst, jūties noguris vai pārāk bieži skrien uz tualeti? Šie 11 simptomi var liecināt par bīstami augstu cukura līmeni asinīs
Paaugstināts cukura līmenis asinīs jeb hiperglikēmija ir stāvoklis, kas bieži vien attīstās nemanāmi. Cilvēks pierod pie noguruma, pastiprinātām slāpēm vai redzes miglošanās, uzskatot, ka pie vainas ir stress vai novecošanās faktors. Tomēr ārsti uzsver, ka tiklīdz cukura līmenis kļūst hroniski paaugstināts, tas sāk graut asinsvadus, bojā nervu sistēmu, ietekmē sirds un nieru veselību. Viņi norāda, ka simptomi sākotnēji var izpausties tik viegli, ka daudzi tos nemaz nesaista ar iespējamu diabētu vai hiperglikēmiju.
Taču speciālisti norāda, ka ir 11 agrīni signāli, kas var brīdināt, ka organismā norisinās izmaiņas, kuras nedrīkst ignorēt.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.