“Latgalē palikuši tikai vecīši” – Zaržeckis par iemesliem, kāpēc jaunieši pamet Latviju 0
Plastikas ķirurgs Jānis Zaržeckis TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra, ka emigrācijas jautājumā svarīgākais ir saprast iemeslus, kāpēc cilvēki izvēlas pamest Latviju, un darīt visu iespējamo, lai tas nenotiktu.
Viņš norāda, ka visizteiktākā emigrācija vērojama tieši laukos.
“Man ir pacienti no laukiem, un es redzu, kā lauki paliek tukši. Mēs laukus nobendējam, jo valsts pazaudē aktīvākos, intelektuālākos cilvēkus, kam tur vienkārši nav ko darīt,” skaidro Zaržeckis.
Plastikas ķirurgs uzsver, ka laukos vienlaikus pastāv vairākas nopietnas problēmas. Tiek slēgtas skolas un slimnīcas, ceļu stāvoklis ir slikts, uzņēmējdarbība nīkuļo. Šāda vide nav draudzīga jauniešiem, un rezultātā viņi ir spiesti doties prom.
Zaržeckis norāda, ka daļa cilvēku pārceļas uz Rīgu, taču daudzi dodas arī uz ārvalstīm. “Tā ir galvenā problēma, jo dabūt viņus atpakaļ ir neticami grūti. Viņi iesakņojas. Bērni sāk iet skolā, iemācās valodu, parādās draugi,” stāsta ķirurgs.
Viņš atzīst, ka nav skaidrs, kādā veidā valsts varētu viņus atvilināt atpakaļ. “Nezinu, kas jādara. Jāstāv uz galvas, lai viņus pievilinātu atpakaļ,” viņš saka.
Noslēgumā Zaržeckis uzsver, ka valstij nopietni jādomā, kā noturēt jauniešus Latvijā. Viņš min piemēru no Latgales.
“Latgalē ir ciemati, kur dzīvo tikai vecīši, jo visi jaunieši ir devušies prom,” viņš norāda.