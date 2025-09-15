Dažiem notikumiem būs nepatīkamas sekas. Dienas horoskops 16. septembrim 0
Auns
Tev galvā dzims interesantas idejas, un tu vaкi sākt tās īstenot tūlīt pat. Šī diena būs labi piemērota jebkādai radošai darbībai – gan vienatnē, gan kopā ar domubiedriem. Parādīsies jauni ienākumu avoti vai darījumu piedāvājumi, kas solīs ātru peļņu. Tu būsi diezgan nepacietīgs, taču tev to piedos. Privātajā dzīvē apņēmība iet uz mērķi par spīti visam un spēja pastāvēt uz sava izrādīsies ļoti noderīga – piepildīsies kāds tavs ilgi lolots sapnis.
Vērsis
Diena būs grūta. Notikumi pārliecinoši parādīs, ka daudzi tavi plāni būs tālu no realitātes un idejas nebūs īstenojamas. Tu jutīsies apjucis, un blakus nebūs neviena, kas atbalstīs vai dos labu padomu. Kritiķu gan netrūks, un viņu vārdi būs īpaši nepatīkami. Dienas otrajā pusē iespējama slikta pašsajūta. Šodien labāk atturēsies no alkohola.
Dvīņi
Būs neitrāla diena, lieliski piemērota sarunām. Tu pratīsi jebkuru sarunu novadīt konstruktīvā gultnē, novērst konfliktus, atrisināt domstarpības un pat atradīsi uzticamu partneri kādā nesenā pretiniekā. Labi veiksies publiskas uzstāšanās un prezentācijas, būs iespējami interesanti jauni kontakti. Sākotnējās attiecības var sākties kā draudzība, bet drīz vien var pārtapt romantiskās. Godos vecākie radinieki šodien var sagādāt patīkamus pārsteigumus.
Vēzis
16. septembrī visu ietekmēs tavs garastāvoklis – tas svārstīsies starp “briesmīgs” līdz “neciešams”. Tu jutīsies kā apstākļu upuris un negribēsi pats mainīt situāciju, kas tevi neapmierina. Tomēr tavās rokās būs daudz kas. Pietiks noticēt saviem spēkiem, un negatīvās tendences mazināsies. Privātajā dzīvē valdīs spriedze – pietiks ar sīkumu, lai zaudētu līdzsvaru, sāksi panikot vai dusmosies.
Lauva
Diena nesīs prieku. Tā solīs aizraujošu un ražīgu darbu, izdevīgus darījumus, profesionālus panākumus un tūlītēju atzinību. Tev izdosies ne tikai apsteigt konkurentus, bet arī iegūt ietekmīgu cilvēku atbalstu. Pat nesenie nelabvēļi nostāsies tavā pusē. Patīkami jaunumi būs arī saistīti ar ģimeni vai kādu tev īpaši tuvāku cilvēku. Lielisks brīdis, lai atmestu kaitīgus ieradumus, ieviestu jaunus, veselīgus paradumus un sāktu jaunas tradīcijas.
Jaunava
Negatīvās tendences būs spēcīgas, tās radīs daudz sarežģītu situāciju un liks tev satraukties par nākotni. Pat ja nopietnu draudu nebūs, tu nespēsi saglabāt mieru un bieži iedomāsies sliktāko. Cilvēki, kas mēģinās tevi uzmundrināt, var sastapsies ar negatīvu reakciju. Tu meklēsi palīdzību, bet ne vienmēr pieņemsi to tādā veidā, kā citi to spēs sniegt. Nereti pat nezināsi, ko īsti vēlies, un pārdzīvosi, ka neviens tevi nesaprot.
Svari
Būs brīnišķīga diena, kas atnesīs daudz patīkamu notikumu. Pateicoties atjautībai, tu atradīsi izeju no sarežģītām situācijām un pat izmantosi savā labā to, kas citus mulsinās. Iespējami naudas ienākumi un veiksmīgi pirkumi. Ar tuviniekiem sapratīsies bez piepūles, un ģimenē vai attiecībās ar mīļoto neradīsies nopietnas problēmas vai strīdi. Tu priecāsies par dzīvi, un apkārtējie drīz vien darīs to pašu – optimisms būs lipīgs.
Skorpions
Diena sagādās prieku ar savu skaidrību un viegli paredzamo gaitu. Tev viegli būs saskatīt cēloņu un seku saikni un saprast, kā rīkoties, lai sasniegtu mērķi. Tu būsi vērīgs, pamanīsi visus svarīgos faktorus, un daudzi būs gatavi klausīties tavos padomos. Tomēr tavs pragmatiskums metīs ēnu uz personīgajām attiecībām – tu neuzticēsies savām jūtām un būsi skeptisks pret mīļotā cilvēka impulsivitāti.
Strēlnieks
Diena neiepriecinās. Notikumi attīstīsies tev neizdevīgā veidā – brīžiem nepagūsi savlaicīgi rīkoties, citkārt pārāk steigsies ar lēmumiem. Garastāvokļa svārstības būs nopietnas, un tikai nedaudziem izdosies saglabāt iekšējo mieru. Iespējamas problēmas personīgajā dzīvē. Nāksies mainīt nākotnes plānus un spert soļus, kam vēl nebūsi gatavs. Iespējami konflikti ar vecāko paaudzi.
Mežāzis
Diena nebūs slikta, taču dažiem notikumiem būs nepatīkamas sekas. Izvēlēsies darbus, ko varēsi ātri pabeigt – ilgtermiņa projektiem šī diena nebūs piemērota. Iespējamas nepatīkamas ziņas par darbu, dažiem pat nāksies meklēt jaunu nodarbošanos. Iespējami pārpratumi, kas traucēs harmoniju attiecībās. Šodien tu negribēsi nepaļauties uz intuīciju, bet tieši tā varētu pasargāt no kļūdām. Labāk izvairīsies no lieliem pirkumiem un ieguldījumiem.
Ūdensvīrs
Diena neļaus tev pilnībā izmantot savus talantus un īstenot svarīgus plānus. Nāksies slēpt patiesos nodomus un apslāpēt impulsus. Iespējamas asas diskusijas – tu aizstāvēsi savu viedokli, taču uzzināsi kaut ko nepatīkamu par cilvēkiem, kam uzticējies. Tomēr būs arī plusi: varēsi uzlabot finanšu stāvokli vai atrast jaunu ienākumu avotu. Neizslēgts arī negaidīts mīlestības apliecinājums, kas sagādās patīkamu pārsteigumu.
Zivis
Tev būs daudz ideju un plānu, bet apkārt būs cilvēki, kas centīsies tev traucēt. Ļoti grūti būs īstenot savus nodomus – pat vecie sabiedrotie nesteigsies palīdzēt, toties šķēršļu netrūks. Tu spēsi valdīt pār dusmām un aizkaitinājumu, tomēr garastāvoklis pasliktināsies. Dienas otrā puse būs pilna provokāciju, konfliktu un citu nepatikšanu. Tu joprojām saglabāsi apbrīnojamu savaldību, taču tas kļūs arvien grūtāk un tas var ietekmēt pašsajūtu.