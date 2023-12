Foto: Shutterstock

Decembris – saspringtākais laiks gadā. Kā uz mirkli apstāties un uzlādēties?







Gada saspringtākajā laikā neliels pārtraukums, lai neko nedarītu, nāktu par labu veselībai un darbaspējām. Daudziem no mums šajā Ziemassvētku periodā ir tieksme pirkt vairāk, darīt vairāk un censties visur paspēt. Tomēr, lai saglabātu savu garīgo veselību, portāls “Today” mudina izmēģināt jaunu pieeju: nedarīt neko.

Katram no mums izpratne par to, ko nozīmē nekā nedarīšana, var atšķirties. Tomēr būtiskākais ir kaut uz mirkli novērsties no neskaitāmajiem pienākumiem un uzdevumiem, tā vietā dodot sev laiku klusumā, lai ļautu sev sadzirdēt savas domas un sajust savas sajūtas. Kādam tā var būt meditācija, kādam vienkārši pasēdēšana vienatnē un klusumā.

“Nedarīt neko nozīmē dot prātam atpūtu, neizlietojot savus dārgos un ierobežotos kognitīvos resursus un uzmanības spējas,” saka Glorija Marka, grāmatas “Uzmanības noturība” (“Attention Span”) autore.

“Neko nedarīt nozīmē pilnībā atslēgties gan no viedierīcēm, no TV un pat cilvēkiem,” stāsta Glorija Marka. Viņa min, ka ir arī cilvēki, kam nekā nedarīšana nozīmē izvēlēties mazāk stimulējošu darbību, nevis vispār nedarīt neko. Arī tam ir savi ieguvumi. Atsakoties no nopietniem uzdevumiem, mazinās iekšējais spiediens par nebeidzamo darāmo darbu sarakstu, tas ļauj smadzenēm pārslēgties uz mazāk nozīmīgu domāšanu.

“Bezdarbība noteiktu laiku var radīt relaksācijas stāvokli, pazemināt asinsspiedienu, uzlabot gremošanu, atslābināt muskuļus un koncentrēt uzmanību,” stāsta Kalifornijas štata universitātes pasniedzēja, pensionēta klīniskā psiholoģe, medicīnas doktore Francīne Todere.

“Kad esat ļoti aizņemts, paaugstinās stresa hormona kortizola līmenis un tas paaugstina asinsspiedienu, palielina muskuļu sasprindzinājumu un pastiprina aizkaitināmību.” Ir jādara kaut kas, lai mazinātu stresu. Un šis ir tas brīdis, kad darīt NEKO.

Tomēr eksperti atgādina, ka arī pārāk aizrauties ar nekā nedarīšanu nevar, jo tas var radīt pretēju efektu. Pastāv ideāls garīgās stimulācijas līmenis, un pārāk maza stimulācija bieži var būt tikpat kaitīga kā pārmērīga stimulācija vai pārslodze. Proti, ilgstoši nedarot neko var rasties līdzīgi simptomi, kā pie pārslodzes.

Pateicoties viedtālruņiem un internetam, ikdienā teju ikviens ir sasniedzams acumirklī. Tāpēc brīdī, kad ir pieņemts lēmums uz mirkli paņemt pauzi un neko nedarīt, jāpārliecinās, ka neviens nevarēs iztraucēt.

Būtiski ir sākt pamazām. Citādāk tas šķitīs grūti un neiespējami. Eksperti iesaka sākt ar 5 minūtēm. Atlicini sev 5 minūtes, lai neko nedarītu. Ja tomēr ir grūti atrast laiku sev, tad atgādini, ka tas ir tevis paša labā, ka tas nāks par labu fiziskajai un garīgajai veselībai un labsajūtai.

Ja tu esi cilvēks, kam patīk sev izvirzīt mērķi, uzskati to par sava veida izaicinājumu- brīdi nedarīt neko. Ieplānojiet garīgās atpūtas pauzes tāpat, kā jūs pārgājiena laikā apstājaties, lai fiziski atpūstos.