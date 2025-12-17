Diez vai tu to zināji! Lidostā drīkst konfiscēt tālruni un datoru, ja nevari izpildīt šo nelielo prasību 0
Aviokompānijas atļauj rokas bagāžā pārvadāt noteiktas elektroniskās ierīces, piemēram, mobilos tālruņus, klēpjdatorus un planšetdatorus. Neatkarīgi no tā, vai ņemat līdzi tikai vienu ierīci vai vairākas, pirms došanās cauri drošības kontrolei pārliecinieties, vai tās ir uzlādētas.
Ja kādam no tiem ir izlādējusies baterija, jūs varat saskarties ar nepatīkamām sekām — tas ir pēdējais, ko ikviens vēlas pirms lidojuma.
Lidostu drošības darbiniekiem ir atļauts lūgt jums ieslēgt ierīces un konfiscēt tās, ja jūs to nevarat izdarīt, jo likumsargi drīkst uzskatīt, ka ierīce, kas nedarbojas, rada drošības risku.
Šī ir daļa no jaunajiem drošības pasākumiem, ko ieviesušas lidostas Apvienotajā Karalistē un ārvalstīs, raksta DailyMail.
Tīmekļa vietnē GOV.UK ir paskaidrots: “Pirms ceļojuma pārliecinieties, vai jūsu elektroniskās ierīces ir uzlādētas. Ja ierīce pēc pieprasījuma neieslēdzas, jums to nebūs atļauts ņemt līdzi lidmašīnā.”
Lielākā daļa aviokompāniju ievēro šos noteikumus, tostarp tādi pārvadātāji kā Ryanair un easyJet. British Airways tīmekļa vietnē teikts: “Ja jūs nevarat ieslēgt savu ierīci, jūs nevarēsiet ņemt to līdzi. Lūdzu, pārliecinieties, ka visas jūsu rokas bagāžā esošās ierīces ir pilnībā uzlādētas un ieslēgtas, pirms ierodaties lidostā. Ja jūsu ierīce nav uzlādēta, lūdzu, ievietojiet to reģistrētajā bagāžā.”
“Ja izmantojat wi-fi savienojumu, pārliecinieties, ka ceļojuma pirmajā posmā neiztērējat bateriju savās ierīcēs, jo uzlādes punktu skaits lidostās var būt ļoti ierobežots un jums var būt nepieciešams adapteris.”
TUI tīmekļa vietnē teikts: “Ja rokas bagāžā pārvadājat elektroniskas ierīces, kas spēj uzturēt uzlādi, jums jāpārliecinās, ka tās ir pilnībā uzlādētas, pirms ejat cauri lidostas drošības pārbaudei.”