“Ko jūs teiktu par RIX Astra – Gunāra Astras vārdā? Vai tam vajadzētu iztērēt 100 000?” Strīdi par mūsu lidostas jauno nosaukumu 77
Rīgas lidosta (oficiāli RIX) ir Baltijas reģiona vārti, kas gadā apkalpo miljoniem pasažieru un veicina Latvijas ekonomiku. Tomēr pēdējā laikā sabiedrībā uzliesmojušas ne skaļas, bet tomēr debates par tās nosaukuma maiņu: vai saglabāt neitrālo, starptautiski atpazīstamo zīmolu vai pārdēvēt par godu kādam nācijas simbolam?
Šī diskusija nav tikai par vārdiem – tā skar nacionālo identitāti, mārketingu un praktiskos izaicinājumus.
Lūk, ko par šo ideju saka socvietnes X lietotāji!
+1 🎯
— Evija Krastiņa (@evka_25) October 6, 2025
Vajag pārsaukt "Roma", būs tūristu pieplūdums.
— Toms (@TomsTulle) October 6, 2025
Nav gan tā! Lennarta Meri Tallinas lidosta TLL, iepriekš Ilemistes lidosta.
— Māra Pastore (@Maruzinja) October 6, 2025
Vai vispārējas taupības apstākļos tam vajadzēja iztērēt 100 tūkstošus eiro? Un vai nebūs tā, ka šis RIX vietām aizstās nosaukumu "lidosta Rīga" un radīs pārpratumus?
— 🌍 More arms for Ukraine! Heroes live forever ✊ (@FutsBols) October 6, 2025
Lai novērstu uzmanību no valstī būtiskām lietām,rosina strīdus par katru sīkumu,lai šķeltu sabiedrību- šis ir kā no sabotāžas mācibu grāmatas norakstīts.)
— Arvis (@aarrvviiss) October 7, 2025
A kā tad bez nosaukuma maiņas varēs izpļekarēt pāris mio pr aktivitātēs?🤡
— Ilona (@B03091315B) October 6, 2025
Vēsturiski bija Spilve un Rumbula
— bubinators 🫃🏻 🏳️🌈 / very nepareizais (@ubinators) October 6, 2025
Idiotisms! Ko varat pērties ar visa mainīšanu! Latvijas lidosta ir,,Rīga”, vai tiešām neienāk pratā, ka tas savārstījums ārzemniekiem neko neizteiks, bet traucēs visiem???
— Krista Egle (@EgleKrista) October 6, 2025
Tā kā naudas trūkums, tad, ja grib mainīt nosaukumu, labāk būtu pārdot izsolē. Kā arēna pārtapa. Lidmašīnā skanētu "Nolaižamies ČuiņPuiņ RIX lidostā", toties nauda kasē
— Mis Peperoni (@ariopeperoni) October 6, 2025
Kā nav? Bet tad nevarēs apgūt zīmola maiņai iezīmēto naudu? Noteikti vajag kādu personvārdu pielikt, tam vismaz ir prakse pasaulē, mums jādara viss kā dara citi, vienalga, cik tas maksā. Šāda nomaiņa arī labi novērš uzmanību no reālajām problēmām, jo visi cepas par to.#sarkasms
— UG 🇱🇻 🇺🇦 (@UldisGelins) October 6, 2025