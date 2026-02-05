Pelēkā ziema ir atpakaļ: laika ziņas ceturtdienai 0
Ceturtdien Latvijā būs pārsvarā apmācies laiks un dienas gaitā daudzviet gaidāms neliels sniegs, prognozē sinoptiķi.
Vairāk snigs Latgalē un Sēlijā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7..-12 grādiem.
Rīgā mākoņi aizklās debesis un iespējams neliels sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, dienvidaustrumu vējam, gaiss iesils līdz -8..-9 grādiem.
Eiropas rietumu, centrālajā un dienvidu daļā atrodas zema spiediena apgabals, kas ietekmē laikapstākļus arī Latvijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1023 hektopaskāliem Alūksnes novadā.