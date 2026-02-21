Divreiz izbēg no dienesta un tik slepkavo, ir 5 upuri – Krievija netiek galā ar savu maniaku armiju 0
Krievijas Tālo Austrumu Sahas (Jakutijas) republikas policija ir arestējusi kādu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par divu cilvēku slepkavību pēc tam, kad viņš otro reizi jau pirms termiņa atbrīvots no cietuma pēc tam, kad parakstīja militāro līgumu par karošanu Ukrainā.
Krievijā šis kārtējais šokējošais gadījums parāda, kā Maskavas politika “atbrīvot cietumniekus karot Ukrainā” var pārvērsties haosā.
Vīrietis vārdā Viktors Savinovs sākotnēji tika notiesāts uz 11 gadiem cietumā par kādas sievietes slepkavību. Tomēr 2023. gadā viņš tika atbrīvots pēc tam, kad piekrita pievienoties Krievijas armijai karā pret Ukrainu.
Pēc atbrīvošanas Savinovs izbēga no militārā dienesta un pastrādāja vēl divas slepkavības. Viņš tika notverts un ieslodzīts atkārtoti – šoreiz uz 20 gadiem, bet 2025. gadā diktators Vladimirs Putins deva viņam iespēju un viņu atkal atbrīvoja, ar norunu, ka Savinovs dosies karot uz Ukrainu.
Atkal ticis brīvībā vīrietis izbēga no dienesta un noziegumu sērijā Tālo Austrumu reģionā nogalināja vēl divas personas, pirms tika arestēts.
Šis gadījums atklāj dramatiski bīstamu fenomenu – Krievijas politika ļauj cietumniekiem ar vardarbīgu pagātni doties karot, par to iegūstot brīvību, galu galā radot nekontrolējamu masu slepkavu armiju.
Analītiķi uzsver, ka šāda pieeja var izraisīt vardarbību gan frontē, gan mājās, radot Krievijai neizmērojamas krimināla rakstura problēmas
jau ziņots, ka Savvinova gadījums nav vienīgais, kad Krievijas cietumnieki tiek izmantoti karā, bet pēc atgriešanās no frontes tie turpina iesākto – slepkavo cilvēkus arī mājās. Šī rezultātā Krievijā rodas jauna veida krīze – sociālās un drošības krīze, kuras cenu jāmaksā pārējiem šīs valsts iedzīvotājiem.