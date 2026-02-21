“Tagad tiešām ir sācies 21. gadsimta karš,” Kremļa opozicionārs Feigins norāda, ka velns slēpjas detaļās 0
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs piektdien paziņoja, ka vecā pasaules kārtība vairs nepastāv un ka to aizstājusi daudz nedrošāka vide, ko veido lielvaru sāncensība un atkalpievēršanās nacionālajām interesēm.
Savā runā, atklājot ikgadējo Minhenes Drošības konferenci, Mercs brīdināja, ka tiesībās un noteikumos balstītā starptautiskā kārtība vairs nepastāv. Savs viedoklis par to, kā karš izmainījis pasauli, ir arī Markam Feiginam, Kremļa opozicionāram, tiesību aizstāvim, Youtube kanāla “Feigin Live” izveidotājam.
“Tagad tas tiešām ir 21. gadsimta karš, jo attālināti uzbrukuma ieroči ir kļuvuši par prioritāti. Tāpēc karš ir ļoti mainīgs. Šobrīd nav iespējamas milzīgas operācijas, pārrāvumi, tanku kolonnas, kas iet uz Kijivu,” viņš TV24 raidījumā “Kārtības rullis” stāsta.
