Attēlam ilustratīva nozīme
Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: LETA

Kam ir domāti sporta klubu ģērbtuvju skapīši? Aktrise Vita Baļčunaite atklāj, kas viņu tracina cilvēku paradumos 0

LA.LV
19:58, 21. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Sociālā tīkla “Threads” platformā aktrise, raidījumu un pasākumu vadītāja, dziedātāja Vita Baļčunaite ar ironisku ierakstu aizsāka plašāku diskusiju par sporta klubu apmeklētāju paradumiem.

Veselam
Nekavējoties izmetiet: 10 neveselīgākie pārtikas produkti jūsu ledusskapī
Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Necenties dzīvot tā, it kā tev būtu 40: sešas lietas, kuras nevajadzētu darīt, sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni
Lasīt citas ziņas

Sabiedrībā zināmā aktrise vērsa uzmanību uz šim laikam ļoti raksturīgu problēmu – netīriem apaviem.

“Lai tiem cilvēkiem, kuri “MyFitness” skapīšos liek slapjus, dubļainus zābakus, būtu visas aizlipušas pistācijas,” rakstīja Balčunaite, pievēršot uzmanību savstarpējās cieņas jautājumiem koplietošanas telpās.

CITI ŠOBRĪD LASA
10 neparastas fobijas, kas pierāda – cilvēku bailēm nav robežu
“Šī ir labākā vieta, kur daļai no tevis palikt!” Alpīnisti Liepiņi izkaisa Bardeļa pelnus ļoti īpašā vietā
Jūras spēki: Ņemot vērā tumšos un bīstamos laika apstākļus, glābēju piekļuve cilvēkiem nebija iespējama
Ekrānuzņēmums no “Threads”

Šķietami nevainīgais ieraksts ātri vien pārauga plašākā diskusijā par uzvedības kultūru sporta klubos – vai dubļainu apavu likšana skapīšos ir sīkums, vai tomēr necieņa pret citiem apmeklētājiem?

Viedokļi, protams, dalās. Ir cilvēki, kas norāda, ka tādējādi apavi tiek pasargāti no svešām rokām. Citi piedāvā risinājumus problēmai. Kāds atkal norāda, ka tieši tam ir domāti skapīši.

Lūk, cilvēku pārdomas par šo tēmu!

Lai gan diskusijas temats ir gana konkrēts, tas tomēr atspoguļo plašāku jautājumu par to, kā dalām kopīgu telpu un cik atbildīgi tajā rīkojamies.

Noteikti ir vērts aizdomāties, ka koplietošanas telpās individuālie paradumi ietekmē citus daudz vairāk, nekā sākumā varētu šķist.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Var tikai minēt par iemesliem, kāpēc tas būtu jādara publiskā dušā.” Sporta klubos izvietoti aizliegumi, kas mulsina
RAKSTA REDAKTORS
Salīdzinām cenas! Vai sporta zāles abonementu jaunajam gadam jau iegādājies?
Pretīgi un zemiski! Sporta zāles apmeklētājs filmē citu klientu, lai vēlāk paņirgātos par viņu internetā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.