Grūtības iemigt? Iespējams, pirms gulētiešanas esi apēdis kādu no šiem 13 pārtikas produktiem 0
Labs miegs nav atkarīgs tikai no klusuma guļamistabā vai ērtas gultas. Liela nozīme ir arī tam, ko mēs ēdam vakaros. Daži šķietami nevainīgi produkti var traucēt iemigšanu, pasliktināt miega kvalitāti vai likt naktī vairākkārt pamosties. Ja vēlaties dziļāku un mierīgāku miegu, ir vērts pārskatīt savus vakara ēšanas paradumus.
Lūk, pārtikas produkti, no kuru ēšanas ieteicams izvairīties vakaros.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.