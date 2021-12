Publicitātes foto

"Domina Shopping" paziņo par tirdzniecības centra darba laiku decembrī







Saistībā ar gaidāmajām apmeklētāju plūsmas izmaiņām pirmssvētku un svētku periodā, tiek mainīts tirdzniecības centra darba laiks decembrī, lai cilvēki mierīgi un bez steigas varētu sarūpēt dāvanas un citu svinībām nepieciešamo, portālu LA.LV informēja t/c “Domina Shopping”.

Paredzot, ka visvairāk cilvēki gribēs iepirkties darba dienās pirms Ziemassvētkiem, sākot no šīs ceturtdienas “Domina” pāriet uz pagarināto darba laiku. Proti, 16. un 17. decembrī, kā arī 20., 21., 22. un 23. decembrī tirdzniecība centra veikali, izņemot bankas, strādās no plkst. 10.00 līdz 22.00 jeb par 1 stundu ilgā.

Īsāk starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu

Starpsvētku dienās “Dominas” veikaliem arīdzan mainīts darba laiks: no plkst. 10.00 līdz 19.00 tirdzniecības centrs strādās 24., 26. un 31. decembrī, bet 25. decembrī – no plkst. 12.00 līdz 19.00.

Hipermārketa Maxima XXX darba laiks decembrī būs šāds – 16. un 17. decembrī tas strādāts kā ierasts no plkst. 8.00 līdz 22.00. Par divām stundām īsāks jeb no 8.00 līdz 20.00 tā darba laiks būs 24. un 31. decembrī. Savukārt 25. decembrī veikals pircējus gaidīs no 11.00 līdz 21.00.

2022. gada 1. janvārī visi “Domina Shopping” veikali būs slēgti.

T/c “Domina Shopping” strādā pēc zaļā formāta principa – proti, lai ieietu veikalā, tā apsardzes personālam jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokumentus.

“Dominā” joprojām ir arī iespēja vakcinēties pret Covid-19 “MFD” vakcinācijas punktā katru dienu no plkst. 9:00 līdz 19:00. Iepriekšējs pieraksts pa tālruni 6616 4601. Dzīvā rinda katru dienu no plkst. 18:00 līdz 19:00. Ieeja vakcinācijas punktā ir no Ieriķu ielas puses, skvērā pie C ieejas.