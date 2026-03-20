Donors nodod asinis, saņem brīvdienu, bet kāds no tā labums darba devējam?
Latvijā asinsdonoriem ir noteiktas tiesības uz atbrīvojumu no darba asins nodošanas dienā. Saskaņā ar Darba likumu darbiniekam šajā dienā saglabājas vidējā izpeļņa, kas nozīmē, ka tā ir apmaksāta brīvdiena. Darba devējam šāds atbrīvojums ir jāpiešķir, ja darbinieks uzrāda izziņu no ārstniecības iestādes vai donoru centra, kas apliecina asins nodošanu. Parasti brīvdiena tiek izmantota tieši tajā pašā dienā, kad notikusi asins nodošana, taču praksē, vienojoties ar darba devēju, to iespējams pārcelt arī uz citu dienu.
Taču kādam donoram radies jautājums, kāds no tā visa ir ieguvums darba devējam?
Dace prāto: “Jautājums zinošajiem – vai mans darba devējs arī saņēm kādu labumu no valsts, ja es ziedoju asinis un pieprasu apmaksātu darba dienu? Šo jautājumu uzdevu Asinsdonoru centrā, bet viņi nezināja atbildi. Nekad šīs izziņas neesmu iesniegusi, jo nesaprotu kādēļ darba devējam ir šo jāapmaksā? Kāds viņam labums no ziedotājiem?”
Komentētāji pareizi norāda, ka darba devējs nesaņem par to neko taustāmu, taču ieguvumi ir emocionāli.
“Nesaņem pilnīgi neko, tieši otrādi – apmaksā Tev kā darbiniekam papildus atvaļinājuma dienu ( pie nosacījuma ja Tu to piesaki/uzraksti atvaļinājuma iesniegumu par donora dienu).”
“Morālais prieks par to, ka var apmaksāt darbiniekam papildu brīvdienu!”
“Arī darba devējs var nonākt situācijā, kad nepieciešams pārliet asinis.”
“Darba devējam no tā nav nekāda labuma, ja neskaita apzinīgu darbinieku esamību kolektīvā. Valsts vēsturiski mēģina nogrūst sociālo funkciju uz darba devējiem, lai arī korekti būtu, ka darba devējs maksā sociālo nodokli, bet valsts nodrošina sociālo funkcju.”
“Turklāt asins ziedotāju nav tik daudz, regulāri trūkst kāda asins grupa krājumos, tāpēc uzskatus ka šāds atbalsta, novērtējuma un motivācijas veids ir ļoti labs.”