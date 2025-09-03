Dronu nozīme kļūst arvien lielāka. NBS sper nozīmīgu soli, lai tos vēl vairāk integrētu aizsardzībā 70
Nacionālie bruņotie spēki aktīvi strādā pie dronu integrācijas visos spēku veidos, šodien “A6 loģistikas parkā” Rīgā, atklājot Autonomo sistēmu kompetences centru, norādīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Tehnoloģiju straujā attīstība ietekmē kaujas lauka raksturu, tādēļ bruņotie spēki aktīvi strādā pie dronu integrācijas visos spēku veidos, viņš uzsvēra. Jaunā struktūrvienība vienos aizsardzības nozares vadošos ekspertus, kas tiešā veidā atbalstīs bruņotos spēkus izlūkošanas, apgādes un kaujas spēju stiprināšanā, uzsvēra Pudāns.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) norādīja, ka centrs ir nozīmīgs solis centieniem Latvijai kļūt par dronu lielvalsti. Viņš vērsa uzmanību, ka aizsardzības nozarē iepriekš liels uzsvars bijis uz bezpilota lidaparātiem, taču nākamais solis jāsper sauszemes un jūras dronu attīstībā. Viņš uzskata, ka centrs padarīs Latviju jaudīgāku un radīs priekšzīmi citām valstīm.
Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka šī centra pastāvēšana nav iespējama bez uzņēmēju atbalsta, jo “tie ir galvenais spēks, tāpēc aizsardzības resoram jāturpina meklēt kopīga valoda”. Ministrs arī atgādināja, ka šogad Latvija atvēlējusi ap 50 miljonus eiro “dronu armijai” un Ukrainas atbalstam dronu koalīcijā, bet nākamgad tie būs 100 miljoni eiro.
Autonomo sistēmu kompetences centra atklāšanā piedalījās arī Ukrainas Nacionālās gvardes Dronu spēju attīstības departamenta priekšnieks pulkvedis Maksims Skliars, kurš apliecināja mērķi turpmāk cieši sadarboties ar centru dronu tehnoloģiju jomā, paužot pārliecību, ka tas gūs panākumus tehnoloģiju attīstībā.
Jau ziņots, ka jaunais centrs būs atbildīgs par gaisa, zemes un jūras droniem, kā arī dažādiem pretdronu risinājumiem, un to vadīs viens no vadošajiem Latvijas militāro dronu speciālistiem – līdzšinējais Gaisa spēku mācību centra komandieris majors Kairišs.
Galvenie centra uzdevumi būs nodrošināt dronu sistēmu un komponentu piegāžu nepārtrauktību Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem krīzes gadījumā, sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumiem dronu izstrādē, kas atbilst Nacionālo bruņoto spēku operacionālajām vajadzībām, attīstīt uzņēmējdarbības vidi dronu sistēmu ražotājiem, nodrošināt atbalsta programmu realizāciju un veicināt inovācijas un sadarbību ar industriju.
Tāpat centra uzdevumos ir sniegt atbalstu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem dronu ieviešanā, uzturēšanā un apmācībā, nodrošināt dronu un pretdronu sistēmu testēšanas vidi, sniegt analīzi un zināšanas par dronu izmantošanu, kā arī attīstīt starptautisko sadarbību un kopīgus projektus.
Autonomo sistēmu kompetences centra darbību nodrošinās Valsts aizsardzības un loģistikas centrs, kas, apvienojot inovāciju, pētniecības un iepirkumu kompetenci, veidos saikni starp bruņoto spēku operacionālajām vajadzībām un jaunu tehnoloģiju attīstību un ieviešanu.
Par Autonomo sistēmu jeb dronu kompetences centra tapšanu aizsardzības ministrs paziņoja šī gada pavasarī starptautiskā dronu samita laikā.