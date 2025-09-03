Latvijas aizsardzības ministrs uzdevis NBS pastiprināt gatavību un apziņot zemessargus 0
Pirms Krievijas un Baltkrievijas mācībām “Zapad-2025” aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) pastiprināt gatavību, lai nodrošinātu Latvijas gaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu novērošanu, kā arī veikt visu zemessargu apziņošanu.
Visaptverošās valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā, kad NBS kopā ar sabiedrotajiem un civilajām sadarbības institūcijām trenē virkni uzdevumu un kad pie Latvijas robežām savas mācības izvērsušas agresorvalstis, ministrs uzdevis pievērst pastiprinātu uzmanību gaisa telpai, informatīvajai telpai un kibertelpai, lai nepieļautu jebkāda veida provokācijas, kā arī uzturēt personālsastāva gatavību reaģēt jebkurā brīdī, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa.
Aizsardzības ministrs uzdevis NBS veikt visu zemessargu apziņošanu ar mērķi noskaidrot viņu gatavību ierasties vienībās un veikt kaujas uzdevumus.
Lai nodrošinātu akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas ieviešanu Latvijā, ministrs uzdevis NBS veikt tās testēšanu Latvijas austrumu reģionā.
Vienlaikus Aizsardzības ministrija informē, ka pēdējā gada laikā ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas sadarbībā ar Latvijas Gaisa satiksmi ļauj ātri slēgt gaisa telpu apdraudētās teritorijās. Tāpat ir veiktas izmaiņas, kas pastiprina lidojumu kontroli Latvijas austrumu gaisa telpā. Latvijas austrumu pierobežā pastāvīgā dežūrā atrodas NBS pretgaisa aizsardzības apakšvienības, kuru uzdevums ir nepieciešamības gadījumā veikt gaisa telpu pārkāpušu lidaparātu notriekšanu.
Vienlaikus aizsardzības nozare aicina sabiedrību kritiski izvērtēt publiski pieejamo informāciju, kā arī nepavairot apšaubāmu saturu no nepārbaudītiem avotiem, tādējādi sniedzot savu noturību kopējās noturības stiprināšanā.
AM ieskatā sagaidāms, ka Krievija militāro mācību “Zapad-2025” norises laikā izplatīs dažāda veida dezinformāciju par gaidāmajām aktivitātēm, izvietojot pārspīlētu un maldinošu informāciju ar mērķi vairot trauksmi un spriedzi NATO valstu sabiedrībās.
Aizsardzības ministrija un NBS turpinās informēt sabiedrību, publicējot informāciju mājaslapās “www.mod.gov.lv” un “www.mil.lv”, aizsardzības nozares ziņu portālā “www.sargs.lv”, kā arī Aizsardzības ministrijas un “Latvijas armija” sociālo mediju kontos.
Jau ziņots, no 2.septembra līdz 8.oktobrim visā Latvijā notiek NBS organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025”, kurās piedalās karavīri un zemessargi no visām NBS vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri, un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.
Tikmēr jau vēstījām, ka Satversmes aizsardzības birojs (SAB) šorīt norādījis, ka Krievijas un Baltkrievijas apvienoto stratēģiska līmeņa militāro mācību “Zapad-2025” radītais apdraudējums Latvijai un NATO ir zems, tomēr abas valstis mācības izmanto iekšpolitikas un ārpolitikas stratēģiskās komunikācijas veidošanā.
Mācības norisināsies no 12.septembra līdz 16.septembrim, galvenokārt Baltkrievijas teritorijā, taču militārās aktivitātes plānotas arī Kaļiņingradā un jaunizveidotajos Maskavas un Ļeņingradas kara apgabalos.
Oficiāli izziņotie “Zapad-2025” mērķi ir simulēt kopīgas aizsardzības un uzbrukuma operācijas, uzlabojot Krievijas un Baltkrievijas bruņoto spēku sadarbību.