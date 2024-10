Foto – Shutterstock

Autore: Aija Geida, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Dzērvenes ir vienas no vērtīgākajām ogām, tās satur C, B1, B2, PP vitamīnu, daudz bioloģiski aktīvo vielu, piemēram, organiskās skābes (benzoskābi, hipūrskābi u.c.), antioksidantus, tām ir antibakteriālas īpašības.

Pētījumi apstiprina, ka šīs ogas spēj mazināt sliktā holesterīna līmeni asinīs, pasargāt no trombu rašanās riska, palīdz urīnpūšļa infekcijas gadījumos. No seniem laikiem zināms, ka vīrusu laikā jālieto sauja dzērveņu katru dienu (vislabāk kopā ar medu). Daudzi teiks – vērtīgas ogas, bet kā lai tās apēd, jo ļoti skābas! Piedāvājam variantus.

Svaigas līdz pavasarim

Dzērvenes ir unikālas ogas, jo pašas spēj nodrošināt vidi, kurā bez bojāšanās saglabājas svaigas teju visa gada garumā. Ir arī citi glabāšanas veidi, piemēram, ogas samaļ (gaļas mašīnā) kopā ar cukuru, sasaldē un vāra ievārījumus, bet tad ir gana lieli vitamīnu zudumi.

Ir trīs paņēmieni, kā uzglabāt dzērvenes maksimāli dabiskā veidā, proti, svaigas.

Pirms tam ogas jāpārlasa, jo īpaši rūpīgi pārbaudot, vai kāda nav veca vai bojāta, jo tā var visu pamatīgi sabojāt. Savukārt, atstājot starp dzērvenēm sūnas, vaivariņu zariņus vai skujas, kaut vai mazus krikumiņus, ogas ar laiku kļūst rūgtenas.

Uzglabāšana

1. Visvienkāršākais uzglabāšanas veids – tīrās burkās saber ogas un uzliek plastmasas vai metāla vāku. Svarīgi, lai tas cieši piegulētu burkai, tāpēc jāņem biezie, stingrie plastmasas vāki, nevis plānie, kas reizēm paši atlec no burkas kakliņa. Burku noliek pagrabā, vislabāk +2…+4 °C temperatūrā. Pat pēc diviem gadiem ogas pagrabā nav sabojājušās.

Reklāmraksta foto

2. Ogas saber tīrās burkās un uzlej novārītu, aukstu ūdeni. Daži iesaka vārošu ūdeni, bet tad mazināsies vitamīni un ogas sasulosies (ūdens pēc tam kļūst koši sarkans).

Aukstā ūdenī dzērvenes labi stāv, nepaliek mīkstas.

Šādi labi uzglabājas arī brūklenes. Uzglabā +2…+4 °C. Ja nav pagraba, var likt ledusskapī. Praksē novērots, ka arī augstākā temperatūrā (līdz +10 °C) tās nebojājas.

3. Iztīrītas ogas saber pītā kārklu vai skalu grozā, pārklāj ar drāniņu un noliek ārā (verandā, uz balkona, šķūnī), lai sasalst. Ogas tad atrodas tādos pašos apstākļos kā purvā uz ciņa (dzērvenes var lasīt arī pavasarī).

Foto – Aija Geida

Kečups

• 500 g svaigu dzērveņu

• 100 g brūnā cukura

• 100 ml ābolu etiķa

• 100 ml svaigi spiestas apelsīnu sulas

• 2 ķiploku daiviņas

• ⅔ tējkarotes sāls

• ½ tējkarotes maltu melno piparu

• ½ tējkarotes apelsīna miziņas

• 1 tējkarote svaiga malta ingvera

• ⅓ tējkarotes malta kardamona

• ½ kanēļa standziņas

Visas sastāvdaļas ieliek katlā un vāra, līdz lielākā daļa dzērveņu izšķīdušas (aptuveni 20 minūtes). Tad izņem kanēļa standziņu un masu lej blenderī. Kuļ, līdz tā viendabīga. Pēc tam lej atpakaļ katlā un uz lēnas uguns pavāra, līdz kečups sabiezē.

Ja vēlas uzglabāt ilgākam laikam, ielej burkās un pasterizē 10 minūtes (puslitra burciņas) +85 °C. Ideāla mērce pie gaļas ēdieniem, it īpaši pie grilētiem un cepeškrāsnī ceptiem.

Foto – Aija Geida

Saldā dzērveņu–aveņu mērce

(600 ml)

• 300 g saldētu aveņu

• 200 g svaigu dzērveņu

• 150–200 g cukura

• ½ tējkarotes apelsīna miziņu

Avenes, dzērvenes, cukuru un apelsīna miziņas ieber pannā ar biezām malām un uz vidējas uguns karsē, līdz avenes izšķīst, dzērvenes kļūst mīkstas un mērce sāk sabiezēt. Atdzesē un sapilda mazās burciņās. Var uzglabāt ledusskapī vienu nedēļu. Ļoti garda mērce kopā ar saldējumu, siera un citām kūkām, dažādiem biezpiena desertiem, panna cota.

Ja vāra tikai dzērvenes, mērce ir ļoti stipra, labāk tās atšķaidīt ar avenēm, zemenēm vai āboliem.

Foto – Aija Geida

Dzērveņu–aprikožu groziņi

(8 porcijas)

• 500 g saldētas kārtainās mīklas

• 300 g svaigu dzērveņu

• 100 g žāvētu aprikožu

• 100 g rozīņu

• 150 g cukura

• 50 ml ruma

• ¼ tējkarotes sāls

Pannā ar biezām malām ieber nomazgātas rozīnes, dzērvenes, rumu, cukuru, sāli un smalki sagrieztas aprikozes. Nepārtraukti maisot, vāra, līdz masa sabiezē un dzērvenes pārsprāgst (aptuveni sešas minūtes). Atdzesē līdz istabas temperatūrai.

Katru mīklas strēmeli sagriež sešās daļās un mīklas kvadrātus pa vienam ieklāj mafinu cepamajā formā, uzceļot malas uz augšu. Izveidotā groziņa vidū liek pagatavoto pildījumu (aizpilda 1/3). Cep aptuveni 15–20 minūtes iepriekš līdz +200 °C sakarsētā cepeškrāsnī. Ļauj atdzist un izņem no formiņām. Vislabāk garšo siltas.

Foto – Aija Geida

Saldējums

• 0,5 l saldā krējuma

• 200 g dzērveņu

• 200 g cukura

• 2 ēdamkarotes vaniļas cukura

• 50 ml ūdens

Dzērvenes sablendē ar cukuru viendabīgā masā. Izberž caur sietu, lai masā nav miziņu un sēkliņu. Saldo krējumu saputo ar vaniļas cukuru un uzmanīgi iecilā dzērveņu masu. Saliek trauciņos un ievieto saldētavā. Ļoti aromātisks, garšas ziņā piesātināts saldējums. Pasniedzot var pārliet ar saldo dzērveņu–aveņu mērci.

Uzziņa

Dzērvenes ir ideālas ogas, no tām izdodas visgardākais saldējums, uzputenis, mērces un pīrāgu pildījumi. Visam, ko no tām pagatavo, ir pikanta un piesātināta garša, tikai jāmāk to pareizi padarīt maigāku ar citām saldākām ogām un garšvielām.