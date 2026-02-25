Ilustratīvs attēls
Tai bija jābūt laimīgākajai dienai viņas mūžā – dzemdību laikā Jūrmalā mirusi sieviete

LA.LV
20:52, 25. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Aizvadītajā nedēļā Jūrmalas slimnīca dzemdību laikā mirusi 43 gadus veca sieviete, savukārt jaundzimušo mediķiem izdevies izglābt. Par notikušo ziņo portāli Jauns.lv, tv3.lv un Delfi.

Kā portālam Jauns.lv apstiprināja slimnīcas valdes loceklis un ķirurgs Egons Liepiņš, traģiskais gadījums noticis dzemdību laikā. Plašāki komentāri par notikušo šobrīd netiek sniegti.

Savukārt portāls tv3.lv vēsta, ka Valsts policija pagaidām nav reģistrējusi informāciju par šo gadījumu. Policijas pārstāve Krista Andersone norādījusi, ka likumsargu rīcībā šobrīd šādu ziņu neesot.

Portālam Delfi Jūrmalas slimnīca kvalitātes vadības sistēmas vadītāja, ārste Inga Rutka apliecinājusi, ka traģēdija patiešām ir notikusi. Viņa norādījusi, ka šobrīd tiek veikta izpēte, un tikai pēc ekspertīžu rezultātu saņemšanas būs iespējams runāt par iespējamajiem nāves cēloņiem.

Saskaņā ar Veselības ministrija apkopotajiem datiem, māšu mirstība dzemdībās Latvijā joprojām ir augstāka nekā vidēji Eiropā. Informācija iekļauta Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2025.–2027. gadam.

Izmeklēšana par notikušo Jūrmalā turpinās, un plašāka informācija sabiedrībai varētu tikt sniegta pēc ekspertīžu rezultātu sagaidīšanas.

