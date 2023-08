Foto: Laila Sējāne

Dzimšanas dienas rituāls. Kāpēc svarīgas un nozīmīgas ir 12 dienas pirms un pēc dzimšanas dienas? Ieteikt







Laila Sējāne, “Spīgana”, AS “Latvijas Mediji”

Var savu dzimšanas dienas rituālu izbaudīt, nododot sevi profesionāla pirtnieka rokās, taču šodien gribu tevi aicināt sev līdzi, lai kopā izbaudītu un izsapņotu savu dzimšanas dienas rituālu, kuru varēsi uzburt sev vai saviem mīļajiem pati savā pirtiņā!

Inventarizācija

Šis ir laiks, kad varam veikt tādu kā inventarizāciju, atskatoties uz aizvadīto gadu, sakārtojot domas un izvirzot mērķus savam jaunajam gadam, bet, lai būtu vieta jaunajam, ir jāatbrīvojas no vecā. To var salīdzināt ar krūzi tējas. Kad tā tikko ielieta, tā burvīgi smaržo un garšo, bet, jo ilgāk tā stāv, jo nebaudāmāka kļūst, līdz kļūst gluma un smirdīga. Lai krūzē ielietu atkal svaigu tēju, vecā ir jāizlej, krūze rūpīgi jāizberž, un tikai tad tā ir gatava, lai to atkal piepildītu ar svaigu, smaržīgu tēju. Tāpat ir ar tevi. Pirms noteikt jaunus mērķus, ir jāatbrīvojas no vecā, nokalpojušā, bet kaut kāda iemesla pēc vēl pieturētā un nepalaistā. Taču esi godīga pret sevi un palaid tik, cik esi gatava no sirds to darīt, nevis darīšanas pēc.

Izdomā un izvēlies savu veidu, kā to darīt. Es minēšu vien pāris piemērus, lai rosinātu tavu iztēli sava rituāla izveidei. Tu vari to atdot ugunij, iekurot savu dzimšanas dienas ugunskuru. Īpaši izrotājot ugunskura vietu ar ziediem, augiem vai kā citādi. Ja nav iespēju un vietas ugunskuram, tu vari skaisti izrotātā traukā nolikt sveci. Sagatavo dzintara pulveri.

Aizdedzinot ugunskuru vai sveci, vari noskaitīt kādus sev tuvus spēka vārdus, piemēram:

Es sakūru uguntiņu

No deviņi žagariņ’.

Sildās Dievs, sildās Laima –

Mana mūža licējiņ’.

Paņem šķipsniņu dzintara pulvera un, metot ugunskurā vai uz sveces liesmas, saki:

Dedzi, dedzi, uguntiņa,

Tu nezini, ko tev došu –

Es tev došu ziediņam

Trejdeviņas dzirkstelītes.

Trejdeviņas dzirkstelītes

Pret saulīti uzlēkuš’.

Lai sadega nelaimīte

Kā uguņa dzirkstelīte.

Noformulē sev, kas ir tas, no kā vēlies atbrīvoties. Kas traucē virzīties uz priekšu? Traucē ikdienā un liek ik pa brīdim atskatīties pagātnē? Nav jāmeklē nekas pārdabisks. Tas var būt nogurums, spriedze no ikdienas darbiem, varbūt kāds aizvainojums vai dusmas.

Paņem šķipsniņu dzintara pulvera, palūdz piedošanu tai situācijai, emocijai vai cilvēkam par to, ka tik ilgi nes to sevī, piedod un, no sirds pasakot paldies par mācību, ko esi caur to saņēmusi, met ugunskurā un palaid vaļā.

Vari uzrakstīt visu uz lapiņām un pa vienai mest ugunskurā vai sadedzināt uz sveces.

Ja tev tuvāka Ūdens stihija, vari doties pie kādas upes vai strauta un visu, kas tev traucē un no kā esi gatava atbrīvoties, uzrakstīt, piemēram, uz akmentiņiem, un mest pa vienam ūdenī.

Pavisam īpaša pirtiņa

Kad tas ir izdarīts, varam doties uz pirtiņu. Tev šodien ir svētki, tāpēc arī pirtiņu vajag sapost. Izrotā pirts telpu, lāvu. Aizdedz sveces, sarūpē nelielu cienastu, piemēram, no augļiem, medus un maizes, uzvāri smaržīgu tēju. Uztaisi sev tīkamu kāju vannīti no ziediem, augiem utt.

Pirtī būšanai sagatavo skrubi ķermenim. Jauki, ja būs kāda smaržīga pirts slotiņa un ķermeņa palutināšanai nobeigumā, piemēram, medus, augļi vai ogas.

Skrubim un ķermeņa maskām lieto tikai tās sastāvdaļas, par kurām esi pārliecināta, ka neizraisīs tev alerģisku reakciju.

Sildot kājas vannītē un malkojot tēju, tev ir laiks nesteidzoties sakopot domas un saplānot gadu. Izdomāt, kas ir tas, ko tu vēlies iegūt vai piedzīvot savā nākamajā gadā.

Kad tēja padzerta, domas sakopotas un kājas izsildītas, vari doties uz pirtiņu.

Apsēdies uz lāvas, sasveicinies ar Pirts gariņu un lēnām izbaudi pirts siltumu un aromātu. Paņem kausiņu, iesmel tajā siltu ūdeni, turot to labajā rokā, iemērc kreisās rokas pirkstus ūdenī un pasaki, ko vēlies iegūt vai sagaidi no šīs dienas pirtiņas, tad uzlej uz pirts akmeņiem, sakot: “Lai top!”

Iekārtojies ērti uz lāvas un ļauj sev izbaudīt pirts siltumu, smaržu un mieru.

Kad ķermenis ir gana izsildījies, atver pirts durvis, lai ieplūst svaigs gaiss, un, esot siltumā, noskrubē sevi ar sagatavoto skrubīti. Skrubēšanos arī var pārvērst par meditāciju, kad domās tu noskrubē visu to, ko vēlies dabūt prom ne tikai no ķermeņa, bet arī no prāta un dvēseles. Vari aizvērt durvis un, uzmetot garu vēl, ļaut skrubim padarboties uz ķermeņa, bet, ja esi gana stipri izsilusi un jūti vajadzību iziet svaigā gaisā, tad noskalo visu prom ar siltu ūdeni un ej atpūsties.

Kad esi gana atpūtusies, ir laiks sevi palutināt ar smaržīgu slotiņu pašpērienu. Uzmetot garu, kārtīgi izper rokas, kājas, ķermeni ar domu, ka ieper visu, ko sev novēli – spēku, laimi, veselību, mīlestību utt. Nobeigumā aplejies ar vēsu ūdeni, kam atkal seko atpūta.

Kad vecais nomazgāts, labais iepērts, ir laiks apskatīt savu jauno gadu.

Iezied ķermeni ar sagatavoto masku, piemēram, medu. Uzmet garu, iekārtojies ērti uz lāvas un, veicot lēnas un dziļas ieelpas un izelpas, noskaņojies meditācijai. Kad esi beigusi savu meditāciju un izsildījusies, vari lēnām piecelties, noskaloties un iet atpūsties.

Tagad, kad esi veltījusi laiku sev, savām domām un sapņiem, vari doties pretī savai rītdienai un svinēt savu jauno gadu kopā ar mīļajiem.

Daudz baltu dieniņu tavā jaunajā gadā!

Svarīgas un nozīmīgas ir 12 dienas pirms un pēc dzimšanas dienas, taču jaudīgākās šā maģiskā rituāla veikšanai skaitās trīs dienas ap šīs īpašās dienas datumu.

Dzimšanas dienu vislabāk pavadīt vienatnē ar sevi, vai vismaz velti sev dienas pirmo daļu, lai visu šā brīža jaudīgo enerģiju virzītu uz sava nākamā gada saplānošanu, nevis lai izkaisītos apkārtējos.

Kad būsi sakārtojusi sevi, savas domas, izvirzījusi mērķus nākamajam gadam, tad var arī doties svinēt ar saviem mīļajiem.

Laiks un enerģija, kuru veltīsi, gatavojoties savam rituālam, palīdzēs tev noskaņoties un piešķirs īpašu nozīmīgumu visam, ko darīsi!

Skrubis

Foto: Laila Sējāne

Tas var būt tev tīkamu augu skrubis. Kā attīrošie noderēs, piemēram, pelašķis, vērmele, vībotne, biškrēsliņš un citi rūgtie augi, taču tavā skrubī īstais augs būs tas, kurš tevi šobrīd visvairāk uzrunā, varbūt tieši šobrīd tā ir roze vai kumelīte. Skrubis var būt tikai no augiem vai vari pievienot jūras vai Himalaju sāli, vai sodu. Ja nav pieejami augi, sālim vari pievienot pāris pilītes kādu no ēteriskām eļļām vai izmantot vienkārši tīru sāli vai sodu.