Dzīvnieku moka alerģija: padomi, kā palīdzēt







“Mūsu mopsim ir divi gadi. Šopavasar sunim laiku pa laikam uz ādas parādījās apsārtums un izsitumi. Zinātāji saka – tā esot alerģija. Ko darīt? ” ANITA Saulkrastos

– Galvenais, kas jādara saimniekam, – jebkuru aizdomu gadījumā jāvēršas pie veterinārārsta, jo tikai speciālists var noteikt diagnozi. Dažādiem dzīvniekiem ar līdzīgām pazīmēm var būt atšķirīga diagnoze un ārstēšana, – padomu dod veterinārārste Ieva Meiere.

Dzīvniekiem alerģiju parasti izraisa vairāki alergēni – liellopa gaļa, priežu putekšņi, blusas, pelējuma sēnes. Piemēram, suns ir jutīgs pret liellopa gaļu, pelējuma sēni un blusu siekalām. Kamēr dzīvnieks ēd tikai liellopa gaļu un dzīvo vidē, kur ir pelējums, nav redzamas nekādas pazīmes, bet, sākoties blusu sezonai, sāk kasīties un parādās izteikta alerģija. Tāpēc ir ļoti svarīgi izvairīties no zināmajiem alergēniem: alerģiskiem dzīvniekiem visu gadu jālieto pretparazītu līdzekļi, jāizvairās no atrašanās mitrās telpās, kur ir pelējums, ja iespējams, jāievēro hidrolizēta proteīna diēta vai jāizvairās no barības, kas ir alerģiska konkrētajam dzīvniekam.

Suņiem alerģiju visbiežāk izraisa inhalācijas jeb vides (ar gaisu ieelpotie un caur ādu uzņemtie) alergēni. Parasti tā parādās 2–3 gadu vecumā un ievērojami pasliktinās siltajā gadalaikā. Dzīvnieka stāvokli ievērojami uzlabo bieža mazgāšana, jo daļa alergēnu uzsūcas caur ādu.

Alerģiju pret barību suņiem novēro retāk. Visbiežāk dzīvnieki ir jutīgi pret barībā esošo dzīvnieku izcelsmes proteīnu (gaļu, pienu), bet nereti arī pret augu proteīniem. Ir speciāls veterinārais uzturs, kurā proteīni ir sadalīti tik smalkās daļās, ka organisms tos neuztver kā alergēnus un nerodas alerģiska reakcija. Šāda diēta jāievēro 8–10 nedēļas. Ja veselība uzlabojas, skaidrs – vainīga līdzšinējā barība, un tad var spriest, pret kuru sastāvdaļu rodas alerģija, un mēģināt no tās izvairīties. Ideāli, ja dzīvnieku iespējams barot tikai ar speciālo hidrolizētā proteīna barību, bet tā ir samērā dārga. Svarīgi, lai dzīvnieku īpašnieki saprastu, ka šī barība ir pavisam kas cits nekā zooveikalā nopērkamā tā sauktā hipoalerģiskā barība, kuras sastāvā parasti ir jēra gaļa un rīsi. Īsto hipoalerģisko barību var iegādāties tikai veterinārajās klīnikās.