Foto: SHUTTERSTOCK

Ja darbs saistīts ar strādāšanu pie datora ilgas stundas, ļoti rūpīgi jāpārdomā savas darba vietas iekārtojums. “Pētījumos atklāts, ka 48% cilvēku, kuri intensīvi strādā pie datora, ir sūdzības par acu niezi un apsārtumu, 10% jutuši sāpes vai smaguma sajūtu acīs, vispārēju diskomfortu, galvassāpes, reiboņus, attēla dubultošanos, mēdz parādīties punkti uz datora monitora vai novēršot skatienu no tā.

Objektīvi izmeklējot šos cilvēkus, 34% konstatēta redzes asuma pazemināšanās, 45% akomodācijas jeb attēla fokusēšanas traucējumi tuvumā,” zina stāstīt Kristīne Leimane un skaidro, ka nereti sāpes acīs var izpausties pie dažādām veselības izmaiņām, piemēram, mugurkaula veselības problēmām vai asinsapgādes traucējumiem. Tāpēc darba vieta jāiekārto tā, lai tā būtu veselīga ne vien redzes sistēmai, bet ķermenim kopumā.

Iekārtojot darba vietu, jāievēro:

ekrāna attālums

Atkarībā no darba ilguma un apjoma vēlamais ekrāna attālums ir 50, 60 līdz 72 cm. “Vienkāršākā un ātrākā metode (taču ne precīzākā), kā pārliecināties, ka attālums ir atbilstošs, trīskāršojiet izvēlēto attālumu no vietas, kur sēžat, un pārbaudiet, vai no iegūtā attāluma varat skaidri saskatīt tekstu. Piemēram, ja strādājat 60 cm attālumā no ekrāna, pārbaudi veiciet 180 cm attālumā.

Ja tekstu var skaidri salasīt, izvēlētais attālums ir pareizs, ja ne – tas jāsamazina pietuvinot monitoru. Taču, ja vienalga rodas grūtības saskatīt tekstu vai acīm jūtams diskomforts, ieteicams konsultēties ar acu ārstu,” bilst speciāliste.

ekrāna augstums un lokalizācija

Monitora centra augstumam jābūt 10–20 cm zemākam par acu līmeni jeb ja uz to skatītos ar taisnu skatienu. “Tas ir pamatots fizioloģiski – cilvēka acis vislabāk jūtas, ja ir pagrieztas nedaudz virzienā uz leju. Ja jāskatās augstāk, tas var izraisīt galvassāpes, acu apsārtumu, sausumu, rosina mugurkaula problēmas, jo sprandam ir lielākas slodze,” skaidro ārste.

Ekrānam jābūt novietotam tieši acu priekšā, nevis sāņus. Ja ir vairāki monitori, centrā novieto to, kuru izmanto visintensīvāk. Vēlams, lai pie darbagalda būtu ērts mobils krēsls.

apgaismojums

Ja ir galda lampa, vēlams, lai tās spuldze nebūtu pārlieku spilgta un tiešā veidā neapgaismotu acis vai datora monitoru. Ieteicams, lai lampām telpā būtu kupols, īpaši, ja gaisma ir spilgtāka. Pārmērīgs apgaismojums var rosināt acs sausumu. Nevajadzētu arī strādāt tumsā, jo datora ekrāna spilgtums rada lielu gaismas kontrastu, kas noslogo redzes sistēmu un apgrūtina acs bioķīmiskās reakcijas.

“Strādājot neatbilstošā apgaismojumā, cilvēks var izjust sāpes acīs. Nereti sūdzības ir par vienu aci, var būt smaguma sajūta pieres un deguna apvidū,” teic ārste.

Lai nekristu ēna, labročiem lasot vai rakstot galda lampa jānovieto kreisajā pusē, kreiļiem – labajā pusē.

SHUTTERSTOCK ilustrācija

ķermeņa pozīcija



“Regulējot ekrānu, reizēm piemirstam par to, kā sēžam. Krēslam jābūt ērtam un atbil­stošā augstumā, lai varam sēdēt ar taisnu muguru, ceļa locītavām jābūt saliektām ne mazāk kā 90 grādos.

Ja par daudz salieksim ceļus šaurā leņķī, nobloķēsim asinsriti, kas var izraisīt virkni veselības problēmu. Ilgstoši sēžot nepareizā pozīcijā, var rasties nepareizs muguras izliekums.

Tāpēc, strādājot pie datora un ilgstoši sēžot konstantā pozā, ļoti svarīgi atpūtināt ne vien acis, bet laiku pa laikam piecelties un izkustināt visu ķermeni,” atgādina Kristīne Leimane. Savukārt darbagaldam jābūt tik augstam, lai, uzliekot uz tā rokas, elkoņi būtu novietoti 90 grādu leņķī.