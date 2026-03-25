Eiropas iekšienē parādījies jauns drauds: pastāv pamatotas aizdomas, ka tas var darboties Krievijas labā 0
Pēc ziņām ASV presē, ka Ungārijas ārlietu ministrs Maskavai nodevis sensitīvu informāciju no Eiropas Savienības (ES) sanāksmēm, ES diplomāti un Vācijas parlamentārieši pauž bažas, ka informācija varētu noplūst Krievijai arī caur tai labvēlīgo partiju “Alternatīva Vācijai”, kurai ir piekļuve konfidenciāliem ES dokumentiem, raksta “Politico”.
Vācijas parlamentāriešiem, tostarp galēji labējās partijas “Alternatīva Vācijai” pārstāvjiem, ir piekļuve plašai ES datubāzei, kurā glabājas arī konfidenciālas piezīmes un vēstnieku sanāksmju ieraksti. Tajos, kā norāda “Politico”, diplomāti apspriež savu valstu pozīcijas ģeopolitiskos jautājumos, piemēram, par plānu finansēt Ukrainu, izmantojot iesaldētos Krievijas aktīvus.
Septiņi Vācijas likumdevēji vai viņu palīgi, kuri izmanto šo datubāzi, “Politico” atzina, ka partijas “Alternatīva Vācijai” piekļuve rada drošības risku.
“Viņu acīmredzamā tuvība Putinam, daudzu partijas deputātu saiknes ar Krievijas vēstniecību, viņu braucieni uz Maskavu, Krievijas propagandas naratīvu atkārtošana un apzināti mēģinājumi iegūt ar drošību saistītu informāciju ar parlamentāro jautājumu palīdzību rada bezmiega naktis visiem, kam rūp valsts drošība,” sacīja Rolands Teiss, kurš Vācijas kanclera Frīdriha Merca konservatīvo frakciju pārstāv ES lietu komitejā.
Diplomāti arvien biežāk spiesti ņemt vērā informācijas noplūdes risku, kas, kā norāda “Politico”, ietekmē arī sarunu procesu.
“Briselē mēs veicam visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu slepenas sanāksmes un informāciju,” sacīja kāds augsta ranga ES diplomāts.
“Mēs visi esam piesardzīgi, daloties ar slepenu informāciju starp 27 ES dalībvalstīm,” piebilda cits diplomāts. “Neatkarīgi no tā, vai runa ir par Orbānu vai Vācijas sistēmu… mēs nedalāmies ar visu informāciju tik brīvi, kā to darītu ar tuvākajiem sabiedrotajiem, kad pie viena galda sēž 27 valstis. Ir Ungārijas faktors, un ir “Alternatīva Vācijai” faktors. Vēstnieks nevar garantēt, ka jebkura slepenā informācija, ko viņš izsaka, nenonāks tieši krievu vai ķīniešu rokās.”
Savukārt “Alternatīva Vācijai” noliedz, ka nodotu informāciju Krievijai vai Ķīnai no ES datubāzes. “Uz nepamatotiem apsūdzībām nekomentējam,” atbildot uz “Politico” lūgumu sniegt komentāru, sacīja “Alternatīva Vācijai” frakcijas preses pārstāvis.
Pagājušajā gadā Vācijas Tīringenes federālās zemes iekšlietu ministrs Georgs Maiers apsūdzēja minēto partiju, ka tā ar parlamentāro pieprasījumu palīdzību “sistemātiski izpēta kritisko infrastruktūru”. Intervijā laikrakstam “Handelsblatt” viņš norādīja, ka partija faktiski īsteno “Kremļa uzdevumu sarakstu”.
Saskaņā ar Vācijas laikraksta “Welt” ziņojumu, iekšlietu ministrija apkopojusi 58 partijas “Alternatīva Vācijai” pieprasījumus kopš 2024. gada oktobra, kas liecina, ka partija īpašu uzmanību pievērš sensitīvai infrastruktūrai, tostarp policijas IT sistēmām, aizsardzībai pret droniem, militārā transporta maršrutiem, enerģētikas tīkliem, ūdensapgādei un civilajai drošībai.
Partijas vadība šīs apsūdzības noraida.