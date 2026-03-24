Vēl viena valsts bez lieka trokšņa gatavojas "pārņemt" daļu Ukrainas teritoriju: eksperta rokās nonākusi ekskluzīva informācija
Kamēr pasaules uzmanība pievērsta citiem notikumiem, klusībā var tikt virzīti klusi, bet nozīmīgi plāni – Ukrainas politiķa Pjotra Andrjuščenko rokās nonākusi informācija, kas izgaismo jaunas tendences Ukrainā.
Viņš intervijā tiešsaistes medijam “Trešais pasaules karš” (“Третя світова”) vietnē “YouTube” pastāstīja par iespējamu Ķīnas iesaisti Ukrainas okupēto teritoriju kolonizācijā.
“Pastāv viena nianse, kas mums jāņem vērā. Ļoti interesanta nianse. Tā ir ekskluzīvas informācijas līmenī. Es redzēju, ka par to pie mums rakstīja tikai pāris izdevumu, un viss. Runa ir par integrāciju ar Ķīnu,” viņš skaidroja.
“Pagaidām nav skaidrs, kā ķīnieši šeit varētu parādīties vai arī nē, bet pirmie dokumenti ar Ķīnu tika parakstīti par karjeriem un iekārtu piegādēm. Tas, šķiet, notika 2023.–2024. gadā, un arī tagad notiek ļoti interesantas lietas,” atgādināja Pjotrs Andrjuščenko.
“Pašlaik tā sauktās Mariupoles valsts universitātes vadība atgriežas no lielas konferences Ķīnā, kur viņi piedalījās kā eksperti. Konference bija par lielo Ķīnas ‘Zīda ceļu’, kā viņi to sauc. Runa ir par Ķīnas interešu veicināšanu, tostarp par ķīniešu strādnieku piesaisti okupētajām teritorijām,” ar rīcībā esošo informāciju dalījās Okupācijas izpētes centra vadītājs.
Pēc tam viņš piebilda: “Pagaidām sarunas bija ekspertu viedokļu līmenī institūtā, kur viņus uzņēma Ķīnā, bet ar Ķīnu ir tā – tur, kur parādās šādi signāli, tie nerodas bez iemesla. Viņi negrasās vienkārši parunāt un izklīst. Tas nozīmē, ka Ķīnai arī ir noteikti plāni attiecībā uz okupēto teritoriju kolonizāciju.
Iespējams, dalība apbūvē šajā kolonizācijā, jo krieviem ir lielas problēmas ar attīstītājiem un kopumā ar šo nozari, tāpēc es nebrīnīšos, ja mēs redzēsim ķīniešu būvniecības projektus okupētajās teritorijās.”