FOTO. Eirovīzija 2026, iespējams, nenotiks Austrijā – jezga dalībvalstu vidū arvien vairāk sarežģījas 0
Eirovīzijas dziesmu konkurss (ESC) 2026, kas paredzēts Vīnē, kļuvis par starptautisku politisku strīdu epicentru. Vairākas valstis, tostarp Spānijas kreisi noskaņotā valdība, pieprasa Izraēlas mākslinieces izslēgšanu no konkursa, un par to novembrī gaidāma slepena Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) balsošana. Kāds avots norāda, ka slepenā balsojuma dēļ Izraēlas izslēgšana esot ticama, raksta austriešu vietne oe24.at.
Austrijas Tautas partijas (ÖVP) vadība kategoriski iebilst pret šādu scenāriju. Kanclers Kristians Štokers un valsts sekretārs Aleksandrs Prols aktīvi spiež uz Austrijas Sabiedrisko raidorganizāciju (ORF) un Vīnes pilsētu, lai konkurss netiktu rīkots, ja Izraēla tiks izslēgta. “Ir neiedomājami, ka tieši mēs liegtu ebreju māksliniecei ierasties Vīnē,” uzsver augsta ranga ÖVP pārstāvis sarunā ar oe24. Līdzīgu viedokli pauž arī partija Neos.
Vācijas konservatīvais kanclers Frīdrihs Mercs jau paziņojis, ka Izraēlas izslēgšanas gadījumā Vācija no konkursa izstāsies, pamatojot to ar vēsturisko atbildību.
Līdz 40 miljonu eiro soda nauda par atteikšanos
Situāciju sarežģī finansiālais aspekts. ORF ir juridiski apņēmusies rīkot ESC 2026, jo Austrijas pārstāvis JJ uzvarēja 2025. gada konkursā Bāzelē. Ja ORF atteiksies no rīkošanas, tai būs jāmaksā soda nauda līdz 40 miljoniem eiro, no kuriem 26 miljoni būs jāsedz pašai ORF.
Organizācijas vadītājs Rolands Veismans norādījis valdībai, ka šādā gadījumā valsts būs atbildīga par šiem izdevumiem.
Vīnes mērs Mihaels Ludvigs uzskata Izraēlas izslēgšanu par kļūdu, turklāt uzsver, ka konkurss pilsētai nesīs ievērojamus ienākumus, tostarp no tūrisma. Neskatoties uz politiskajām domstarpībām, Vīne plāno konkursu rīkot.
Pašlaik starp Štokeru un Ludvigu risinās krīzes sarunas, lai atrisinātu konfliktu. Tikmēr Spānija, Īrija, Nīderlande un Islande draud boikotēt konkursu, ja Izraēla piedalīsies, liekot EBU sasaukt ārkārtas ģenerālasambleju novembrī.
Priekšlaicīga Eirovīzijas drudža gaisotne
Neskatoties uz strīdiem, Vīnē jau valda Eirovīzijas noskaņa. Notiek fanu šovs Eurovision Live 2025 ar Austrijas pārstāvi Pændu un 1996. gada uzvarētāju. Arī šveiciete Beatrise Egli ar sajūsmu paziņojusi: “Es gribu uz Eirovīziju Vīnē!” Tomēr, vai 2026. gada konkurss notiks un ar kādiem dalībniekiem, joprojām ir neskaidrs. EBU uzsver iekļaujošu pieeju, taču Gazas kara radītās spriedzes dēļ situācija paliek sarežģīta.