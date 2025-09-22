Maskavā noticis pirmais “Eirovīzijas” analogs “Intervīzija”; piedalījusies arī Serbija un ASV 6
Pēc Krievijas izslēgšanas no Eirovīzijas konkursa pirms trim gadiem, Krievija ir izveidojusi savu “Eirovīzijas” versiju – “Intervīziju”, vēsta ārzemju prese.
Dziesmu konkursā, kas šajā nedēļas noagalē norisinājās Maskavā, uzvarēja vjetnamiešu dziedātājs Duks Phuks. Kā balvu viņš ieguva 30 miljonus rubļu – aptuveni 365 000 eiro. Muzikālo konkursu šī gada februārī ar prezidenta dekrētu izveidoja pēc Krievijas izslēgšanas no “Eirovīzijas”, kas sekoja tās pilna mēroga iebrukumam Ukrainā. Konkursā piedalījās 23 dalībnieki, tostarp no Ķīnas, Dienvidāfrikas, Brazīlijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Indijas, Kubas, Etiopijas, Venecuēlas un arī Serbijas. Tāpat konkursā bija paredzēts piedalīties arī ASV dziedātājai.
Putina atbilde “Eirovīzijai” ir tikpat daudz par politiku, varu un propagandu, cik par muzikālo sniegumu.
Vladimirs Putins par konkursu runāja valsts vizītes laikā Ķīnā septembra sākumā un bija sagatavojis īpašu videosveicienu, kas tika demonstrēts pirms šova sākuma.
“Mēs darām pilnīgi pretējo tam, kas ir mēģinājumi izmantot sportu, mākslu vai jebkuru citu cilvēku darbību politiskiem mērķiem,” žurnālistiem pirms konkursa sacīja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Viņš parādījās arī šovā starp pirmo un otro priekšnesumu.
“Krievija jau ir uzvarējusi, uzaicinot tik daudzas valstis pievienoties mums,” sacīja Krievijas ultrapatriotiskais pārstāvis Šamans. Tomēr notika arī neveikls starpgadījums – dažas minūtes pirms ASV pārstāves, Austrālijā dzimušās mākslinieces Vassy, uzstāšanās, vadītāji paziņoja, ka viņa nevarēs kāpt uz skatuves politiska spiediena dēļ, kas nāca no Austrālijas valdības puses.
Pagājušajā nedēļā Spānijas sabiedriskā raidorganizācija “RTVE” oficiāli paziņoja, ka nepiedalīsies, ja Izraēla būs dalībnieku vidū, un šādu nostāju atbalstīja arī Spānijas premjerministrs un kultūras ministrs.
Spānijai pievienojas Īrija, Slovēnija, Islande un Nīderlande, kas arī draud boikotēt nākamā gada “Eirovīziju”.
