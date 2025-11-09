Ekonomists par valsts parāda audzēšanu izsakās pavisam nelāgi: “Mēs ieskriesim sienā un tad vaimanāsim” 0

19:42, 9. novembris 2025
Ziņas Ekonomika

Varu visus nomierināt – šī balle beigsies aptuveni 2028.–2029. gadā! Finanšu ministrijas dzīlēs beidzot ir sapratuši, ka tā vairs nevarēs turpināties – nevarēs savilkt galus kopā, un tad tā balle beigsies. Bet pagaidām visi tēlo un filozofē, ko nu tagad darīs, – šādu viedokli par valsts parāda audzēšanu un valsts budžetu TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda ekonomists un politiskās kustības “Bez partijām” līdzdibinātājs Guntars Vītols.

Ekonomista priekšlikums un piedāvājums būtu bezdeficīta budžets līdz kritiskajam līmenim divus gadus, lai apturētu parādu kāpumu. Metodi viņš jau iepriekš skaidrojis: “Nāk miljards eiro klāt katru gadu ieņēmumos – papildu nauda iniciatīvām ir, nevienam nekas nav jāatņem, bet vienkārši jāizbeidz aizņemties vēl papildu naudu, un mēs visu atrisināsim!”

Ja viss turpināsies tā, kā līdz šim, tad, pēc Vītola teiktā, “mēs ieskriesim sienā, tad vaimanāsim, un tad mums būs kārtējā krīze. Visi ar nopietnām sejām rādīs uz iepriekšējiem un teiks: nu, mēs tagad rāpsimies ārā.”

Vītols šā brīža situāciju raksturo kā bezdarbību: “Kamēr notiek šampanieša liešana un glāžu saskandināšana, neviens netaisās neko mainīt. Visi tāpat zina, ka no rīta būs paģiras, sāpēs galva – un tas cilvēkiem ir raksturīgi. Kamēr balle notiek, kamēr vēl var aizņemties, tikmēr viss turpinās,” – nikni saka ekonomists, kā piemēru minot bērnudārzu Saeimā ap Stambulas konvenciju.

Pēc viņa teiktā, pasaulē krīzes notiek ik pa desmit gadiem, bet “mums tas viss pienāks arī bez krīzes – naudas jau nav, vairāk izdarīt neko nevar. Tad atnāks kāds grāmatvedis un teiks, ka nu gan ir jāsavelk jostas. Un tas notiks vēl šajā desmitgadē,” brīdina eksperts.

