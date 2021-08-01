Foto: Freepik.com

Eksperti nosaukuši vissliktāko nedēļas dienu automašīnas vadīšanai un paskaidrojuši, kāpēc 0

Eksperti ir atklājuši, ka dažās nedēļas dienās autovadītāji braukšanas laikā jūtas daudz satrauktāki nekā citās. Eksperti norāda, ka ka šāda satraukuma un dusmu pieauguma iemesls bieži ir saistīts ar palielinātu satiksmes intensitāti, nogurumu un ierobežotu laiku nokļūt galamērķī. Šie faktori kopā var veicināt agresīvāku uzvedību uz ceļa, neapmierinātāku rekciju uz nelielām kļūdām un lielāku konfliktu iespējamību starp vadītājiem, vēsta Express.

Eksperti norāda, ka īpaši jāpievērš uzmanība situācijām, kad tiek braukts tuvu priekšā esošajam transportlīdzeklim, kad tiek mainīta josla bez pietiekamas distance vai kad tiek izmantoti signāli un žesti, kas var tikt uztverti kā provokācija. Mazs satraukuma vai noguruma uzliesmojums, kas parasti tiktu ignorēts citās nedēļas dienās, var izraisīt nopietnas situācijas tieši šajā nedēļas dienā.

Autovadītāju uzvedība uz ceļa ir atkarīga no nelieliem ikdienas faktoriem, piemēram, satiksmes plūsmas, gaidīšanas rindām pie luksoforiem vai negaidītām joslas izmaiņām. Šie sīkumi var radīt neapmierinātību, kas kombinācijā ar citiem faktoriem izraisa lielāku agresiju.

Eksperti norāda, ka vislielākā agresija uz ceļa tiek novērota piektdienās. Neskatoties uz to, ka piektdiena bieži tiek asociēta ar atvieglotu noskaņojumu un nedēļas nogales gaidīšanu, šajā dienā cilvēki biežāk jūtas noguruši pēc darba nedēļas, saskaras ar palielinātu satiksmes intensitāti un biežāk steidzas lai ātrāk nokļūtu galamērķī. Šī kombinācija būtiski paaugstina konflikta iespējamību un agresijas līmeni.

Lai izvairītos no strīdiem un agresijas uz ceļa, eksperti iesaka saglabāt drošu distanci no citiem transportlīdzekļiem, plānot papildu laiku braucienam, izvairīties no sastrēgumiem, ja iespējams, un saglabāt mieru, pat ja citi vadītāji rīkojas neapdomīgi. Neliela pacietība un piesardzība var būtiski samazināt negadījumu risku un padarīt braukšanu drošāku un mierīgāku.

