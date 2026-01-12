Kravas kuģi gaida pie Panamas kanāla ieejas Panamas līcī. 2023. gada 24. septembris
Vairs nekādu morālu robežu: Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi diviem civilajiem kuģiem 0

LETA
22:07, 12. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi vēl diviem civilajiem kuģiem, kas transportē pārtikas produktus, pirmdien paziņoja Ukrainas reģionālās attīstības ministrs Oleksijs Kuleba.

Trieciena rezultātā uz viena no kuģiem izraisījies ugunsgrēks un ievainots apkalpes loceklis.

“Ienaidnieka drons trāpīja Panamas karoga tankkuģim, kas gaidīja, lai iebrauktu ostā un iekrautu augu eļļu. Diemžēl viens apkalpes loceklis tika ievainots,” norādīja ministrs.

“Uzbrukums veikts arī Sanmarīno karoga kuģim, kas izbrauca no ostas ar kukurūzas kravu,” piebilda Kuleba.

“Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Krievija apzināti uzbrūk civilajiem kuģiem, starptautiskajai tirdzniecībai un kuģošanas drošībai,” rezumēja ministrs.

Odesas apgabala gubernators Olehs Kipers pavēstīja, ka uzbrukumi notikuši pie Čornomorskas ostas Ukrainas dienvidu piekrastē.

