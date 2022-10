Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Eksperti: Pret papilomas vīrusu par budžeta līdzekļiem būtu jāvakcinē arī zēni līdz 18 gadiem







“Cilvēka papilomas vīruss (CPV) nespēj identificēt cilvēkus pēc dzimuma, tas identificē un inficē epitēlija šūnas. Visos orgānos, kuros šīs šūnas ir, CVP arī nokļūst,” TV24 raidījumā “dr.Apinis” saka Latvijas Onkologu asociācijas valdes loceklis, onkologs, kolorektālais ķirurgs Guntis Ancāns. Zināms, ka katrs divdesmitais (!) audzējs pasaulē ir CPV izraisīts, un vienīgais veids kā sevi pasargāt, ir vakcinācija. Eksperti ir vienisprātis – lai ievērojami mazinātu onkoloģisko saslimšanu risku, vakcinācijas aptvere pret CPV ir jāalienina, iekļaujot tajā arī zēnus līdz 18 gadu vecumam.

Jau kopš 2010.gada valsts apmaksāta vakcinācija pret CPV ir pieejama meitenēm 12 līdz 18 gadu vecumā, un kopš šī gada valsts budžeta finansējums ir arī 12 līdz 14 gadus vecu zēnu vakcinācijai. Latvijā vakcināciju pret CPV infekciju meitenēm un zēniem iespējams saņemt pie ģimenes ārsta, tomēr joprojām netrūkst vecāku, kuri pret vakcināciju izturas skeptiski. Te vērts atgādināt Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadītājas, ginekoloģes Vijas Veisas raidījumā “dr.Apinis” pausto par vakcinācijas būtību. Proti, kad organisms sastopas ar šo vīrusu, pēc vakcinēšanās ir izveidojušās antivielas un organismam ir daudz vieglāk cīnīties pret vīrusu, to izskaust, neļaut viņam šūnās vairoties un radīt tādas šūnu izmaiņas, kas vēlāk attīstās par vēzi.

Statistika par CPV izraisītajām saslimšanām ir skarba

Kāpēc šī vakcinācijas aptveres palielināšana ir tik būtiska? Ieskatam statistikas dati, un tie tiešām ir skarbi. Kā norādījusi profesore Dace Zavadska, CPV izraisa 99% dzemdes kakla, 95% anālā kanāla vēzi, vairāk kā 70% mutes un rīkles dobuma vēzi, kā arī apmēram 50% vulvas, 65% maksts un 35% dzimumlocekļa galviņas vēzi.

Latvijā katru gadu dzemdes kakla vēzis tiek konstatēts aptuveni 240 sievietēm un ik gadu no šīs slimības mirst vidēji 110 sievietes. Ir pierādīts, ka 99% gadījumu dzemdes kakla vēzi izraisa CPV. Tāpat Latvijā ir viens no augstākajiem mirstības rādītājiem Eiropā no galvas un kakla vēža. Šis audzējs skar gan vīriešus, gan sievietes un tiek novērots aptuveni 18 gadījumos uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Aptuveni 70 % no šiem gadījumiem ir saistīti ar CPV infekciju.

Vīruss dzimumus nešķiro

Guntis Ancāns skaidro, ka visos tajos orgānos, kur CPV nokļūst, veidojas infekcija un infekcijas rezultātā tad notiek šūnu dalīšanās kļūda un attīstās plakanšūnu vēzis. Savukārt Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents, Valsts Imunizācijas padomes loceklis, ģimenes ārsts Ainis Dzalbs norāda: “Visur, kur vīruss tiek mūsu gļotādā, viņš spēj ierosināt izmaiņas. Vīruss ir nejauks ar to, ka tas atrodas gļotādas virspusē, un līdz ar to mūsu imūnsistēma nespēj viņu pietiekami ātri atpazīt un iznīcināt. Un tad šis vīruss tur var dzīvoties gadiem ilgi, vairoties un radīt bojājumus šūnā”. Dakteris Dzalbs arī uzsver, ka mums nav jārunā, vai tā ir tikai meiteņu pote vai tikai puišu pote. Šī problēma vienlīdz skar abus dzimumus. “Tāpēc arī savulaik Imunizācijas valsts padome nāca klajā ar ierosinājumu un aicinājumu ieviest šo vakcīnu arī zēniem, kā tas notiek lielā daļā attīstītāko pasaules valstu. Sākotnēji mēs sākām ar 12 gadus veciem zēniem, tad sapratām, ka varam darīt vēl vairāk un labāk, un šobrīd piedāvājam šo valsts apmaksāto vakcīnu zēniem no 12 līdz 14 gadiem. Domāju, ka, ņemot vērā ieguvumus ko šī vakcīna sniedz, mums jāskatās plašāk, un zēniem, tieši tāpat kā meitenēm, vakcīna būtu jānodrošina līdz 18 gadu vecumam.”

Vakcinācijas aptvere jāpalielina! Tam piekrīt arī VM

Viņa teiktajam piekrīt arī Guntis Ancāns: “Lai sasniegtu slieksni 70% pasargātu iedzīvotāju no CPV, nepieciešams vakcinēt 40% abu dzimumu iedzīvotājus. Latvijā zēni līdz 14 gadu vecumam sastāda 16% no Latvijas iedzīvotajiem, mēs mērķi nevaram sasniegt, ja mēs nepaplašinām vecuma grupu. Tādēļ mans aicinājums ir izskatīt iespēju paplašināt vakcinācijas vecuma grupu zēniem. Vakcinēti zēni pasargā nevakcinētas meitenes un otrādi! Būsim atbildīgi!” Šajā kontekstā optimismu vieš Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktores Sanitas Jankas teiktais, ka, protams, būtu labi, ja arī attiecībā uz zēnu vakcināciju mēs varētu iet līdz šiem 18 gadiem, un, “ja mums būs šī iespēja, tad mēs varētu šo vecumu paplašināt tā, kā tas ir meitenēm, ka viņas var šo vakcināciju pabeigt līdz 18 gadu vecumam.”

Jāatzīmē, ka jau kopš 2020. gada Latvijā tiek izmantots pašreiz labākais izgudrojums šajā jomā – deviņvalentā vakcīna, kura izveido organismā antivielas pret septiņiem augsta riska onkogēniem CPV tipiem un diviem zema riska onkogēniem CPV tipiem, kuri visbiežāk izraisa dzimumorgānu papilomu jeb kārpu veidošanos. Lai arī CPV izraisītās papilomas nav ļaundabīgas, tomēr tā var būt ļoti nepatīkama saslimšana, kura galvenokārt skar gados jaunus cilvēkus.

Maldīgs ir priekštats, ka CVP izplatās tikai dzimumkontaktu ceļā, tajā var iedzīvoties arī sadzīves kontakta laikā. CPV vīrusi ir ļoti plaši izplatīti, un ar tiem saskarties var ikviens. Cilvēks var arī nesaslimt, taču viņš kļūst par šī vīrusa nēsātāju. Ir pierādīts, ka 80% seksuāli aktīvu sieviešu kaut reizi dzīves laikā ir inficējušās ar CPV, un 40% no viņām inficēšanās notikusi tieši pirmo divu gadu laikā pēc dzimumdzīves sākšanas. Dzemdes kakla priekšvēža slimība attīstās apmēram 20% gadījumu. Vakcinācija ir vienīgais veids sevis pasargāšanai. Jāatgādina, ka vakcinēties var jebkurā vecumā, tikai pēc 18 gadu sasniegšanas meitenēm un pēc 14 gadu sliekšņa zēniem, par to jāmaksā pašiem. Būtiski ir arī tas, ka pēc vakcinācijas pret CPV imunitāte saglabājas visa mūža garumā un revakcinācija nav nepieciešama.