Eksperti skaidro! Kāpēc mainās auto apdrošināšanas cenas, un kas to ietekmē? 0
Vai esi pamanījis, ka auto apdrošināšanas cena pēkšņi kļuvusi augstāka, lai gan neesi ne izraisījis avāriju, ne saņēmis sodu? Šādas cenu svārstības ir biežākas, nekā varētu šķist, un tām ir vairāki pamatoti iemesli.
1. Inflācija un remontu izmaksas
Tāpat kā daudzas citas preces un pakalpojumi, arī automašīnu remonts kļūst dārgāks. Rezerves daļas, darba stundas servisā, krāsošanas izmaksas, viss sadārdzinās.
Šīs augošās izmaksas tieši ietekmē apdrošinātāju izdevumus, un tas savukārt atspoguļojas klientu polisēs.
2. Rezerves daļu un auto tehnoloģiju attīstība
Mūsdienu automašīnas ir aprīkotas ar dažādām viedām tehnoloģijām – sensoriem, kamerām, automātiskās bremzēšanas sistēmām u.c. Lai gan tas uzlabo drošību, šo detaļu remonts vai nomaiņa ir daudz dārgāka nekā vecākām automašīnām, tādēļ arī apdrošināšana kļūst dārgāka.
3. Satiksmes negadījumu skaita pieaugums
Lielākas satiksmes plūsmas un neuzmanīga braukšana (piemēram, telefona lietošana atrodoties pie stūres) palielina avāriju risku. Jo vairāk notiek negadījumu, jo vairāk kompensāciju jāizmaksā apdrošinātājiem, un tas atstāj ietekmi arī uz tevi.
4. Mainīgs dzīvesveids un pārvietošanās paradumi
Piemēram, ja esi pārcēlies uz apgabalu ar augstāku negadījumu vai zādzību biežumu, arī tava apdrošināšanas cena var pieaugt. Tas pats attiecas uz jaunu darbu, kurš prasa ilgākus un garākus ikdienas braucienus.
5. Tava personīgā braukšanas vēsture
Pat ja šobrīd tev nav sodu vai avāriju, iepriekšējie incidenti vai ilgstoša bezapdrošināšanas braukšana var ietekmēt apdrošinātāja uzticību un tāpēc arī piedāvāto polises cenu.
6. Vispārējas ekonomiskās izmaiņas
Dažkārt cenas ietekmē arī kopējās tirgus tendences, piemēram, apdrošināšanas nozares zaudējumi konkrētā reģionā, jaunu regulējumu ieviešana vai dabas katastrofu pieaugums.
Kā samazināt izmaksas?
Salīdzini dažādu apdrošinātāju piedāvājumus, pārliecinies, ka izvēlies sev piemērotu segumu, un apsver drošas braukšanas programmas vai atlaides lojāliem klientiem.
Daudzi apdrošinātāji piedāvā arī aplikācijas, kas analizē katra šofera braukšanas stilu – jo drošāk brauc, jo lētāka polise.