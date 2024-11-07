Lietusgāzes Rīgā laikā kad izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums saistībā ar negaisu un stiprām vēja brāzmām.
Lietusgāzes Rīgā laikā kad izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums saistībā ar negaisu un stiprām vēja brāzmām.
Foto: Lita Millere/LETA

Eksperti skaidro, vai tiešām līs. Ko patiesībā nozīmē “40% lietus iespējamība” laika prognozē? 2

LA.LV
Mājas Sadzīve

Ikvienam ir pazīstama situācija – ieslēdzam laika prognozi un redzam “40% nokrišņu iespējamība”. Daži steidz ietērpties lietusmētelī, citi droši dodas ārā pat bez lietussarga. Taču, ko īsti šie procenti nozīmē? Vai tas nozīmē, ka līs 40% dienas? Vai 40% iespēja, ka vispār kaut kur uzlīs? Atbildi sniedz amerikāņu portāls FamilyHandyman.com, skaidrojot šo bieži pārprasto jēdzienu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Jūties dusmīgs, ja citam sanāk, bet tev nē? Šajos datumos dzimušie visbiežāk apskauž citu cilvēku panākumus
Francijas slimnīcas saņem pavēli sagatavoties karam: atklātas nopludinātās vēstules detaļas un konkrēts termiņš 2
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Lasīt citas ziņas

Nokrišņu varbūtība, kas aiz šiem procentiem slēpjas?

Meteorologi procentuālās lietus prognozes izsaka ar saīsinājumu POP (Probability of Precipitation). Vienkārši sakot, tas ir aprēķins, kas balstīts uz lietus iespēju konkrētā apgabalā noteiktā laikā.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cilvēki šokā: tūrists “pacienā” ziloni ar aliņu
Kokteilis
Padomā divreiz, pirms sper šo soli! Šīs zodiaka zīmes biežāk nekā citas piedzīvo neveiksmīgu laulību
Solījums tēvam un ļoti vērtīga fotogrāfija: atklāts, kāpēc Putinam tik ļoti svarīga ir Krima

Tātad, ja redzama “40% lietus iespēja”, tas nenozīmē, ka līs 40% dienas, bet gan to, ka pastāv 40% varbūtība, ka nokrišņi būs kādā konkrētā vietā, konkrētā laikā tajā teritorijā, uz kuru attiecas prognoze.

Piemēram, ja laika ziņas rāda “40% nokrišņu varbūtība Rīgā”, tas nozīmē, ka meteorologi ir 40% pārliecināti, ka kādā vietā Rīgas teritorijā būs nokrišņi. Bet tas nenozīmē, ka lietus būs visā pilsētā vai visiem iedzīvotājiem.

Lietus tikai dažiem?

Šādas prognozes īpaši aktuālas vasarā, kad nereti veidojas tā sauktie “pop-up” negaisi jeb īslaicīgas, bet stipras lietusgāzes, kas var skart ļoti ierobežotu teritoriju. Vienā ielas pusē – lietus straumes, otrā – saulains laiks.

Tieši tāpēc pat pie salīdzinoši nelieliem procentiem lietus iespējamība ir jāuztver nopietni.

Kā pareizi interpretēt nokrišņu varbūtību?

Procenti – kā tos pareizi saprast?

20% – maz ticams, bet iespējams, ka dažviet var uzlīt;
40% – iespēja, ka nokrišņi skars aptuveni pusi reģiona;
60% – lietus, visticamāk, būs kādā reģiona daļā noteikti;
80-100% – gandrīz garantēti nokrišņi, sagatavojies!

Kā rīkoties?

Ja plāno āra aktivitātes, pārbaudi ne tikai lietus procentus, bet arī radaru kartes, tās parāda, kur un kad virzās mākoņi .

Sagatavo lietusmēteli vai lietussargu jau no 30% nokrišņu iespējas.

Ja lietus iespēja ir virs 60%, izvērtē alternatīvus plānus, īpaši, ja pasākums norisinās brīvā dabā.

Lai arī “40% lietus iespēja” izklausās nekonkrēti, tā ir svarīga norāde par to, ka laika apstākļi nav prognozējami ar pilnīgu precizitāti, taču sagatavoties vienmēr ir vērts.

Reklāma
Reklāma

Laika ziņu prognozes nav tikai skaitļi, tās ir rīki, kas palīdz pieņemt labākus lēmumus par ikdienu.

LA.LV Aptauja

Vai tu pievērs uzmanību, cik procentuāli liela iespējamība, ka gaidāms lietus?

  • Jā, vienmēr paskatos, cik % iespējamību prognozē rāda
  • Dažreiz, bet bieži vien novēroju nesakritības
  • Nē, nekad neskatos uz %
  • Vispār neticu laika prognozēm, vienmēr melo
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šķita, ka sācies karš!” Latvijā pirmo reizi izmantota šūnu tehnoloģija apziņošanai – skaļais signāls pamatīgi nobiedēja iedzīvotājus
“Vai kāds varētu minēt kaut vienu saprātīgu iemeslu, kāpēc, līstot lietum, Rīgā sākas sastrēgumi?”
Nebūs glābiņa šovasar… Odiem ir unikāla izdzīvošanas stratēģija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.