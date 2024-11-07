Eksperti skaidro, vai tiešām līs. Ko patiesībā nozīmē “40% lietus iespējamība” laika prognozē? 2
Ikvienam ir pazīstama situācija – ieslēdzam laika prognozi un redzam “40% nokrišņu iespējamība”. Daži steidz ietērpties lietusmētelī, citi droši dodas ārā pat bez lietussarga. Taču, ko īsti šie procenti nozīmē? Vai tas nozīmē, ka līs 40% dienas? Vai 40% iespēja, ka vispār kaut kur uzlīs? Atbildi sniedz amerikāņu portāls FamilyHandyman.com, skaidrojot šo bieži pārprasto jēdzienu.
Nokrišņu varbūtība, kas aiz šiem procentiem slēpjas?
Meteorologi procentuālās lietus prognozes izsaka ar saīsinājumu POP (Probability of Precipitation). Vienkārši sakot, tas ir aprēķins, kas balstīts uz lietus iespēju konkrētā apgabalā noteiktā laikā.
Tātad, ja redzama “40% lietus iespēja”, tas nenozīmē, ka līs 40% dienas, bet gan to, ka pastāv 40% varbūtība, ka nokrišņi būs kādā konkrētā vietā, konkrētā laikā tajā teritorijā, uz kuru attiecas prognoze.
Piemēram, ja laika ziņas rāda “40% nokrišņu varbūtība Rīgā”, tas nozīmē, ka meteorologi ir 40% pārliecināti, ka kādā vietā Rīgas teritorijā būs nokrišņi. Bet tas nenozīmē, ka lietus būs visā pilsētā vai visiem iedzīvotājiem.
Lietus tikai dažiem?
Šādas prognozes īpaši aktuālas vasarā, kad nereti veidojas tā sauktie “pop-up” negaisi jeb īslaicīgas, bet stipras lietusgāzes, kas var skart ļoti ierobežotu teritoriju. Vienā ielas pusē – lietus straumes, otrā – saulains laiks.
Tieši tāpēc pat pie salīdzinoši nelieliem procentiem lietus iespējamība ir jāuztver nopietni.
Kā pareizi interpretēt nokrišņu varbūtību?
Procenti – kā tos pareizi saprast?
20% – maz ticams, bet iespējams, ka dažviet var uzlīt;
40% – iespēja, ka nokrišņi skars aptuveni pusi reģiona;
60% – lietus, visticamāk, būs kādā reģiona daļā noteikti;
80-100% – gandrīz garantēti nokrišņi, sagatavojies!
Kā rīkoties?
Ja plāno āra aktivitātes, pārbaudi ne tikai lietus procentus, bet arī radaru kartes, tās parāda, kur un kad virzās mākoņi .
Sagatavo lietusmēteli vai lietussargu jau no 30% nokrišņu iespējas.
Ja lietus iespēja ir virs 60%, izvērtē alternatīvus plānus, īpaši, ja pasākums norisinās brīvā dabā.
Lai arī “40% lietus iespēja” izklausās nekonkrēti, tā ir svarīga norāde par to, ka laika apstākļi nav prognozējami ar pilnīgu precizitāti, taču sagatavoties vienmēr ir vērts.
Laika ziņu prognozes nav tikai skaitļi, tās ir rīki, kas palīdz pieņemt labākus lēmumus par ikdienu.