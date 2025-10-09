Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars, bet uzvārda dienu – Vorobjovi, Lūši, Āboltiņi un Šneideri 0
Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?
Elga
Pārāk jūtīga un saspringta. Grūtos brīžos viņa nepadodas un zina, ka ar vēsu saprātu var panākt visu. Eleganta sieviete. Dažkārt mainās noskaņojums pats no sevis un bez īpaša iemesla – apkārtējie to var arī nesaprast.
Helga
Ar milzīgu neatlaidību panāk, ko vien savā dzīvē vēlas. Helgai savā dzīves ceļā laimējas satikt cilvēkus, kuri kļūst viņai liktenīgi. Visu laiku viņa ir ceļā – te viņa kļūdās, te atkal uzvar. Saņem atlīdzību par to labo, ko dara citiem. Viņa ir pārsteidzoša – patīkamā nozīmē. Viņa prot atlaist un piedot. Apveltīta ar lielisku humora izjūtu un nebaidās arī dzīvē zaudēt.
Elgars
Pagātnē nedzīvo, dzīvo šodienai. Mīl sevi. Nenožēlo grēkus. Izsmalcināts vīrietis, gudrs, patīk sievietēm.