Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars, bet uzvārda dienu – Vorobjovi, Lūši, Āboltiņi un Šneideri 0

7:39, 9. oktobris 2025
9. oktobrī vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Elga

Pārāk jūtīga un saspringta. Grūtos brīžos viņa nepadodas un zina, ka ar vēsu saprātu var panākt visu. Eleganta sieviete. Dažkārt mainās noskaņojums pats no sevis un bez īpaša iemesla – apkārtējie to var arī nesaprast.

Helga

Helga Dancberga.
Helga Dancberga.


Ar milzīgu neatlaidību panāk, ko vien savā dzīvē vē­las. Helgai savā dzīves ceļā laimējas satikt cilvēkus, kuri kļūst viņai liktenīgi. Visu laiku viņa ir ceļā – te viņa kļūdās, te atkal uzvar. Saņem atlīdzību par to labo, ko dara citiem. Viņa ir pārsteidzoša – patīkamā nozīmē. Viņa prot atlaist un piedot. Apveltīta ar lielisku humora izjūtu un nebaidās arī dzīvē zaudēt.

Elgars

Pagātnē nedzīvo, dzīvo šodienai. Mīl sevi. Nenožēlo grēkus. Izsmalcināts vīrietis, gudrs, patīk sievietēm.

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.
