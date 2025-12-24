Foto: Freepik.com

“Ziemassvētku svinēšana ir nabadzīga prāta pazīme…” Renāra ieraksts sociālajos tīklos sadusmo sabiedrību – viņi ir gatavi viņu apēst bez sāls 0

LA.LV
8:16, 24. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Ziemassvētki lielākajai daļai no mums ir laiks, kuru vēlamies pavadīt kopā ar saviem mīļajiem. Tas ir brīdis, kad varam atslēgties no ikdienas steigas, darba un skolas pienākumiem un vienkārši pabūt kopā ar tiem, kas mums ir tuvi. Mājas piepildās ar piparkūku un mandarīnu smaržu, eglītē mirdz Ziemassvētku gaismiņas un pat vislielākās problēmas pēkšņi šķiet mazsvarīgas. Ziemassvētki ir laiks, kad atcerēties, ka vislielākā vērtība ir cilvēciskās attiecības un laiks, ko pavadām kopā ar tiem, kuriem rūp mūsu labklājība.

“Pilnībā neaizsargāta!” Britu medijs nosauc vājāko valsti Eiropā cīņā pret Krieviju 1
“Es par tavu 1,50 nabagāks nepalikšu, bet tavs bērns…” Sieviete Ziemassvētku tirdziņā pazemota bērna priekšā
Kokteilis
Ko stingri aizliegts darīt kapsētā, lai tevi “nepaņemtu līdzi” – noteikumi, kas noteikti jāievēro
Lasīt citas ziņas

Taču ne visiem šis svētku laiks ir prieka pilns. Daudzi šos svētkus pavada vientulībā vai saskaras ar finansiālam grūtībām. Bet ir arī tādi cilvēki, kas labprātīgi izvēlas nesvinēt Ziemassvētkus, veltot šo laiku darbam.

Sociālajā tīklā “Threads” kāds vīrietis publicējis visai provokatīvu ierakstu, kas piesaistījis lielu sabiedrības uzmanību un izraisījis asas diskusijas. Vīrietis raksta: “99% cilvēku šo nesapratīs, bet Ziemassvētki ir domāti tiem, kuriem nav savas dzīves. Normāliem, veiksmīgiem cilvēkiem tās ir parastas darba dienas. Kamēr jūs dzerat un pārēdaties, es eju uz priekšu. Svētku svinēšana ir nabadzīga prāta pazīme un mēģinājums aizpildīt tukšumu ar dāvanām, kuras nevarat atļauties.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Es par tavu 1,50 nabagāks nepalikšu, bet tavs bērns…” Sieviete Ziemassvētku tirdziņā pazemota bērna priekšā
ASV prezidenta bijušais padomnieks: “Eiropā ir tikai viens līderis, kurš varētu tikt galā ar Trampa prokrievisko uzvedību”
“Šī pieeja ir ne tikai novecojusi, bet arī bīstama” – deputāts Zivtiņš, reaģējot uz gaidāmo cenu kāpumu, brīdina par smagām sekām

Daudzi cilvēki komentāru sadaļā viņam nepiekrīt, uzsverot, ka Ziemassvētki lielākajai daļai cilvēku joprojām ir par ģimeni, kopābūšanu un mazajiem laimes mirkļiem, kurus nevar izmērīt materiālā vērtībā. Citi vērš uzmanību, ka mums katram ir tiesības izvēlēties, kā svinēt vai nesvinēt šos svētkus, taču nevajadzētu noniecināt citu cilvēku prieku ar šādiem ierakstiem.

Lūk, ko par šo vēl saka cilvēki komentāros.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Akcija Igaunijā. Ziemassvētku vecītis nosūta “melnos sviecienus” 880 vispalaidnīgākajiem valsts šoferiem
Nevar atļauties bērniem dāvanas? Influencere asi kritizē svētku sūdzības sociālajos tīklos
Ar roku rakstīta, aptaustāma un sirdssiltuma pilna! Kā mūsdienās Ziemassvētkos nosūtīt apsveikuma kartīti?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.