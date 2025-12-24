“Ziemassvētku svinēšana ir nabadzīga prāta pazīme…” Renāra ieraksts sociālajos tīklos sadusmo sabiedrību – viņi ir gatavi viņu apēst bez sāls 0
Ziemassvētki lielākajai daļai no mums ir laiks, kuru vēlamies pavadīt kopā ar saviem mīļajiem. Tas ir brīdis, kad varam atslēgties no ikdienas steigas, darba un skolas pienākumiem un vienkārši pabūt kopā ar tiem, kas mums ir tuvi. Mājas piepildās ar piparkūku un mandarīnu smaržu, eglītē mirdz Ziemassvētku gaismiņas un pat vislielākās problēmas pēkšņi šķiet mazsvarīgas. Ziemassvētki ir laiks, kad atcerēties, ka vislielākā vērtība ir cilvēciskās attiecības un laiks, ko pavadām kopā ar tiem, kuriem rūp mūsu labklājība.
Taču ne visiem šis svētku laiks ir prieka pilns. Daudzi šos svētkus pavada vientulībā vai saskaras ar finansiālam grūtībām. Bet ir arī tādi cilvēki, kas labprātīgi izvēlas nesvinēt Ziemassvētkus, veltot šo laiku darbam.
Sociālajā tīklā “Threads” kāds vīrietis publicējis visai provokatīvu ierakstu, kas piesaistījis lielu sabiedrības uzmanību un izraisījis asas diskusijas. Vīrietis raksta: “99% cilvēku šo nesapratīs, bet Ziemassvētki ir domāti tiem, kuriem nav savas dzīves. Normāliem, veiksmīgiem cilvēkiem tās ir parastas darba dienas. Kamēr jūs dzerat un pārēdaties, es eju uz priekšu. Svētku svinēšana ir nabadzīga prāta pazīme un mēģinājums aizpildīt tukšumu ar dāvanām, kuras nevarat atļauties.”
Daudzi cilvēki komentāru sadaļā viņam nepiekrīt, uzsverot, ka Ziemassvētki lielākajai daļai cilvēku joprojām ir par ģimeni, kopābūšanu un mazajiem laimes mirkļiem, kurus nevar izmērīt materiālā vērtībā. Citi vērš uzmanību, ka mums katram ir tiesības izvēlēties, kā svinēt vai nesvinēt šos svētkus, taču nevajadzētu noniecināt citu cilvēku prieku ar šādiem ierakstiem.
Lūk, ko par šo vēl saka cilvēki komentāros.