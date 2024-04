Endokrinoloģe par D vitamīna pārdozēšanu: “Ir ļoti jācenšas, lai to vispār varētu pārdozēt!” Ieteikt







TV24 raidījumā “Dr.Apinis” mediķi padziļināti diskutēja un stāstīja par D vitamīna lietošanu, kā arī skaidroja, vai to iespējams pārdozēt?

VCA endokrinoloģe Maija Gurēviča iesākumā uzsvēra, ka “D vitamīna zinātne neapstājas” – tā turpinās no gada uz gadu.

“Manuprāt, interesantākie dati ir par to, kur mums D vitamīns vēl ir nepieciešams? Pēdējo gadu ziņas bija fantastiskas, piemēram, diabēta pacientiem mēs varam samazināt 2.tipa cukura diabēta attīstības risku par 15%. Pēdējos gadus ir nācis klajā daudz kas par vairogdziedzera autoimūnām slimībām un D vitamīna nozīmi tajā, kur mēs atkal saprotam, cik nepieciešama ir D vitamīna papildu lietošana. Tā kā es teiktu, ka mēs no tā skeleta, zobu, kaulu veselības esam nonākuši līdz ārkārtīgi plašiem D vitamīna lietošanas aspektiem. Pat kardioloģijā tiek pētīts D vitamīns. Ir tāds pētījums par sirdsmazspējas pacientiem, un, kā izrādās, sirdsmazspējas pacientiem ir labāka sirdsmazspējas klase, ja viņi papildu lieto D vitamīnu. Tā ka mēs esam no hipotēzēm par D vitamīnu nonākuši līdz reālas dzīves datiem, un beigās esam nonākuši līdz D vitamīna papildus lietošanas datiem,” pastāstīja endokrinoloģe Gurēviča.

Turpinājumā TV24 raidījumā “Dr.Apinis” sīkāk tika apspriesta D vitamīna pārdozēšana un ar to saistītie intoksikācijas gadījumi. “Vienmēr ir jāatceras, ka D vitamīns kas ir kā papildus uztura bagātinātāja vai medikamenta veidā, tas ir neaktīvais D3 vitamīns. Līdz ar to ir ļoti jācenšas, lai to vispār varētu pārdozēt. Atgriežoties pie D vitamīnas vielmaiņas, ir jāatceras, ka ieņemot D vitamīnu, tas uzreiz nekļūst par aktīvu formu. Tam ir tomēr dažādi pārveides posmi organismā, un līdz ar to, cik jūs iedosiet aknām pirmo D vitamīna devu, tik tās spēs pārveidot. Un tas neradīs uzreiz šo te saindēšanās ainu. Bet, ja cilvēks apzināti vai neapzināti lieto hroniski ārkārtīgi lielas devas, tad – jā, mēs pēc laboratorijas analīzēm varam konstatēt šo pārdozēšanu, kad D vitamīns ir vairāk nekā 70 ng/ml, to mēs saucam par intoksikāciju. Bet tas nenozīmē, ka viņš sajutīs jebkādu simptomātiku,” tā skaidroja Gurēviča.

Simptomātika rodas tikai tad, ja ilgstoši pastāv “nenormālo devu lietošana”, piebilda endokrinoloģe. “Un par šīm nenormālajām devām runājot, es domāju, ka tie ir 50 000 reizi dienā, 100 000 reizi dienā, kur tādas devas mēs ikdienā vispār neizmantojam un nepielietojam. Līdz ar to es teiktu, ka D3 vitamīna neaktīvās formas lietošana ir ļoti droša. Un šie te klīniskie gadījumi, kas tiek aprakstīti ar saindēšanās, kādām intoksikācijas pazīmēm, – tie tiešām ir cilvēki, kas ir lietojuši tūkstoš reižu lielāku devu, nekā tas ir norādīts uz iepakojuma vai ārsta rekomendētais,” tā TV24 raidījumā “Dr.Apinis” sacīja Gurēviča VCA endokrinoloģe, skadirojot, kad iespējams pārdozēt D vitamīnu.

