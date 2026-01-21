“Mēs cenšamies tikt pie bērna!” Šovbiznesa karstākais pāris visus negaidīti pārsteidz 18
Niks Endziņš un Sindija Bokāne 4. novembrī publiski paziņoja, ka ir iemīlējušies.
Tagad kolorītais pāris piedalās realitātes šovā “Slavenības. Bez Filtra”. Jaunākajā sērijā viņi stāsta, ka meklē jaunu mājokli, apskatot dažādus variantus, it kā pajokojot abi smej, ka arī bērnistabai jābūt, jo Niks taču vēloties bērniņu ar Sindiju.
Uz ko viņa atbildēja “Tagad tu visiem pateici!”
Tajā brīdī gan nav saprotams, vai mīlnieki vien joko, bet pēc tam Niks intervijā atzīst, ka nekad iepriekš šādi nav juties, nekad nav bijis attiecībās ar sievieti, ar kuru vēlētos bērnus. Ar Sindiju viņam ir šāda sajūta un viņi šobrīd cenšas tikt pie bērniņa!
Jau ziņots, ka šova jaunajā sezonā skatītājiem būs iespēja sekot līdzi nozīmīgam pagrieziena punktam digitālā satura veidotājas Sindijas Bokānes un uzņēmēja Nika Endziņa attiecībās. Pāris ir pieņēmis nopietnu lēmumu – veidot kopīgu ģimeni, un šis solis nāk ar lielām pārmaiņām viņu ikdienā.
Šobrīd abi aktīvi meklē jaunu un plašāku mājvietu, kurā būtu pietiekami daudz vietas viņu nākotnes iecerēm un kopīgas ligzdiņas vīšanai. Niks neslēpj savu apņēmību – viņš vēlas darīt visu, lai Sindija justos laimīga, un ir gatavs viņu lutināt ik uz soļa, nodrošinot vislabākos apstākļus viņu jaunajai kopdzīvei.
Abi atzīst, ka ar dalību šovā vēlas parādīt savu dzīvi tādu, kāda tā ir – bez filtriem. Skatītāji redzēs ne tikai romantiskus mirkļus, bet arī patiesus sadzīves izaicinājumus, ar kuriem saskaras ikviens jauns pāris, uzsākot nopietnu ceļu uz ģimenes izveidi.