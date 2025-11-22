“Es esmu ģimenes krāniņš!” Pirms skaidro vārdu nozīmi bērniem, labāk padomā divreiz… 0
Bērni ir bērni. Viņiem katru dienu gribas uzzināt ko jaunu. Galu galā – ja nejautāsi, tad nezināsi.
Ar bērnu vēlmi izzināt var sanākt arī dažādas amizantas situācijas, jo īpaši, kad runa ir par vārdiem, kuriem ir vairākas nozīmes. Ar šādu atgadījumu publiski dalās sociālā medija “Threads” lietotājs.
Oskars apraksta smieklīgo atgadījumu: “Pie manis uz virtuves atnāca mazais dēlēns un pajautāja:
-Mamm, kas ir loceklis?
Apjuku un atbildēju: – Nu, krāniņš.
Bērns, domīgs, aizgāja uz istabu. Nolēmu noskaidrot, kāpēc tāds jautājums: – Kāpēc tu man tā jautāji?
-Ome teica, ka es esmu ģimenes loceklis!”
Arī komentētāji pasmejas par amizanto situāciju:
“Konteksts ir svarīgs.”
“Roka un kāja arī ir loceklis!”
“Šī, pavisam noteikti, izklausās pēc anekdotes. Bet laba!”
“Kas nu kuram tuvāks!”
“Aha, un kas tad ir valdes loceklis?”