Foto/: Pexels

“Es esmu ģimenes krāniņš!” Pirms skaidro vārdu nozīmi bērniem, labāk padomā divreiz… 0

kokteilis.lv
21:10, 22. novembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Bērni ir bērni. Viņiem katru dienu gribas uzzināt ko jaunu. Galu galā – ja nejautāsi, tad nezināsi.

Reklāma
Reklāma
TV24
Slaidiņš: “Lai kā mūsu politiķi negribētu to atzīt, bet Latvijas pierobeža ir Padomju Latvija”
Pieci labākie ministri, kādi Latvijā bijuši kopš neatkarības atjaunošanas – viņi būtiski mainījuši mūsu valsti 1
Kokteilis
TESTS. Kas tev šobrīd visvairāk vajadzīgs? Vēstulē, kuru izvēlēsies, ir Visuma atbilde tev
Lasīt citas ziņas

Ar bērnu vēlmi izzināt var sanākt arī dažādas amizantas situācijas, jo īpaši, kad runa ir par vārdiem, kuriem ir vairākas nozīmes. Ar šādu atgadījumu publiski dalās sociālā medija “Threads” lietotājs.

Oskars apraksta smieklīgo atgadījumu: “Pie manis uz virtuves atnāca mazais dēlēns un pajautāja:

-Mamm, kas ir loceklis?

Apjuku un atbildēju: – Nu, krāniņš.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Nu jau tiešā tekstā orku naratīvi nāk ārā…” Hermaņa viedoklis pamatīgi sadusmojis daļu sabiedrības
Arī Krievija nav apmierināta ar Trampa miera plānu – zināms, ko Putins tajā vēlas mainīt
“Tas taču ir normāli, vai ne?” Kādas sievietes ieraksts par it kā ikdienišķu tēmu izsauc pretrunīgus viedokļus sociālajos tīklos

Bērns, domīgs, aizgāja uz istabu. Nolēmu noskaidrot, kāpēc tāds jautājums: – Kāpēc tu man tā jautāji?

-Ome teica, ka es esmu ģimenes loceklis!”

Arī komentētāji pasmejas par amizanto situāciju:

“Konteksts ir svarīgs.”

“Roka un kāja arī ir loceklis!”

“Šī, pavisam noteikti, izklausās pēc anekdotes. Bet laba!”

“Kas nu kuram tuvāks!”

“Aha, un kas tad ir valdes loceklis?”

Ekrānšāviņš
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mani laikam gribēja nolaupīt.” Ziepniekkalnā svešs vīrietis ar sarkanu busiņu mēģina aizvilināt bērnu
“Tavs bērns iet džudo – kāpēc neaizstāvēja manu bērnu?” Mamma dalās ar visai absurdu situāciju, kas izraisījusi diskusijas vecāku vidū
RAKSTA REDAKTORS
“Tā ir vecāku nolaidība!” Aina Stomatoloģijas institūtā pārsteidz – tik daudzi bērni tiek vesti labot zobus narkozē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.