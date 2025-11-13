Foto: Ekrānuzņēmums no “Degpunktā” video sižeta/Canva

“Mani laikam gribēja nolaupīt.” Ziepniekkalnā svešs vīrietis ar sarkanu busiņu mēģina aizvilināt bērnu 1

LA.LV
22:35, 13. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Ziepniekkalnā kāds zēns piedzīvojis satraucošu situāciju. Svešs vīrietis, kurš pārvietojies ar sarkanu busiņu, viņam piedāvājis iesēsties automašīnā un aizvest mājās. Par notikušo vēsta raidījums “Degpunktā”.

Kā raidījumam atklāja 9 gadus vecā zēna māte, pirmā frāze, ko dēls viņai pateicis, licis pamatīgi satrūkties. “Viņš atnāca mājās no skolas, es tajā mirklī vēl nebiju mājās. Es atbraucu pati mājās, un tad viņš teica: “Mani laikam gribēja nolaupīt.” Viņš to smaidot saka, likās, kas tas tāds par joku?”

Zēns izstāstīja, ka vecāka gadagājuma vīrietis, kurš sēdēja pie stūres sarkanas krāsas busiņam, aicināja zēnu kāpt iekšā mašīnā, sakot, ka aizvedīs viņu mājās. Par laimi zēns atteicās.

“Sākām ar kaimiņiem sazināties – viņi iedeva video. Novērošanas kamerā tiešām tajā laikā tas busiņš brauca garām, tiešām sarkans, kā dēls arī teica. Tas jocīgākais ir, ka viņš bija aizbraucis līdz ceļa galam, apgriezies un braucis projām,” atklāja zēna māte.

Sieviete vēl piebilst: “Šeit ir tikai sešas mājas un nav kur vest to bērnu – tālāk ir mežs. Kā var piedāvāt vest un tad braukt atpakaļ projām kaut kur? Zinu, ka pie skolas ir bijuši gadījumi, kad aicina mašīnās, aicina dot konfektes sveši cilvēki. Tādi notikumi vispār Ziepniekkalnā ir bijuši.”

Vecāki tiek aicināti runāt ar bērniem par drošības tēmām jau no agra vecuma un pietiekami bieži.

Plašāk pievienotajā video sižetā!

Ja kāds atpazīst video redzamo mikroautobusu, esat tādu manījuši Ziepniekkalnā vai pat zināt tā atrašanās vietu un saimnieku, aicinām zvanīt likumsargiem pa tālruni 112.

