Sistēmas kļūmes dēļ ģimenes var nesaņemt elektroenerģijas pakalpojuma atlaidi, tiesībsardze aicina rīkoties
Tiesībsardze Karina Palkova aicina visas daudzbērnu ģimenes, kurās dzīvo audžubērni vai aizbildnībā esoši jaunieši līdz 24 gadu vecumam un kuri turpina mācīties, vērsties Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB), lai saņemtu elektroenerģijas pakalpojuma atlaidi, jo tāda tām pienākas, aģentūrai LETA pavēstīja Tiesībsarga birojā.
Tiesībsarga biroja ieskatā šāda situācija rada faktisku nevienlīdzību aizbildņu ģimenēm salīdzinājumā ar citām daudzbērnu ģimenēm, kuras atbalstu saņem automātiski.
Birojā uzsver, ka jau šobrīd līdzīgās situācijās, kur sistēmu nesavietojamības vai citu tehnisku iemeslu dēļ ir nepilnīga informācija, ģimenes var informēt BVKB un saņemt šo atlaidi.
Pēc Tiesībsarga biroja iesaistes noskaidrots, ka problēmas cēlonis meklējams Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmā. Tas ir tehnisks šķērslis – valsts datu informācijas sistēmās pilngadīgais bērns vairs netiek sasaistīts ar aizbildņa ģimeni vai audžuģimeni, tādēļ pakalpojums netiek identificēts un piešķirts.
Palkova Ministru kabinetam līdz šā gada 1. augustam rekomendējusi veikt grozījumus noteikumos, lai daudzbērnu aizbildņu ģimenēm ar pilngadīgiem bērniem, kas turpina mācības līdz 24 gadu vecumam, nodrošinātu tiesības saņemt aizsargātā lietotāja pakalpojumu datu informācijas sistēmu ietvaros.
Aizsargātā lietotāja iniciatīva ir valsts atbalsta mehānisms, kas nodrošina samazinātu elektroenerģijas maksājumu noteiktām iedzīvotāju grupām, tostarp daudzbērnu ģimenēm. Tās mērķis ir mazināt energoresursu izmaksu slogu sociāli atbalstāmajām mājsaimniecībām.