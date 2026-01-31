“Savstarpējā uzticība kūst kā sniegs pavasarī,” Pabriks par satraucošu skatu Rietumu pasaules nākotnē 0

0:19, 1. februāris 2026
Rietumu pasaule šobrīd piedzīvo būtiskas pārmaiņas, un plaisa starp ASV un Eiropu strauji padziļinās, Artis Pabriks, politoloģijas doktors, militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas “Miltech” vadītājs

TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” Pabriks pauž, ka plaisa starp Eiropu un ASV ir ļoti dramatiski un strauji pieaugusi. Viņaprāt, vēl nesen neviens nevarēja iedomāties, ka šī plaisa būs tik liela. “Savstarpējā uzticība kūst kā sniegs pavasarī,” teic Pabriks. Viņaprāt, straujākas pārmaiņas vēl tikai gaidāmas.

Šobrīd mēs atrodamies šo pārmaiņu vidū – Rietumu pasaule pasaules notikumiem netiek līdzi.

