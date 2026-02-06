Sals vēl turēsies, bet debesīm cauri lauzīsies saule: laika prognoze sestdienai 0
Sestdien vietām Latvijā nedaudz snigs, dienas gaitā daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vairāk nokrišņu būs naktī Latgalē un Sēlijā. Naktī pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš un minimālā gaisa temperatūra būs -5..-9 grādi, Ziemeļvidzemē – līdz -13 grādiem.
Dienā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2..-7 grādiem.
Rīgā iespējams neliels sniegs, dienā mākoņu kļūs mazāk. Lēns līdz mērens austrumu vējš pāries ziemeļaustrumu vējā. Gaisa temperatūra -6 grādi naktī un -4 grādi dienas vidū.