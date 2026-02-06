Ilustratīvs attēls
Drošība uz ceļiem ziemas periodā nav tikai sezonālu riepu nomaiņas jautājums. Neraugoties uz to, ka lielākajai daļai automašīnu ir uzstādītas ziemas riepas un dažādas drošības sistēmas, avāriju skaits ziemas mēnešos būtiski pieaug. Kā norāda speciālisti, daudzi autovadītāji ziemas periodā tupina braukt tā, it kā būtu vasara, neaizdomājoties, ka uz sniegota vai apledojuša ceļa pat neliela kļūda var beigties ļoti nopietni.

Speciālisti uzsver, ka ziemā braukšana prasa pilnīgi citu domāšanu. Tā nav tikai nokļūšana no punkta A uz punktu B, bet gan nepārtraukta situācijas vērtēšana, paredzēšana un pilnīga uzmanības veltīšana ceļam, vēsta ārzemju mediji.

Straujas kustības ziemā kļūst par lielāko ienaidnieku

Viena no visbiežāk sastopamajām kļūdām ziemas braukšanā ir straujas kustības. Uz sausa asfalta autovadītāji bieži vien pat nepamana, cik asas ir viņu kustības ar stūri vai gāzes pedāli. Ziemā šādi ieradumi uzreiz liek par sevi manīt, jo automašīna zaudē saķeri un var kļūt nekontrolējama. Pat neliels straujš manevrs var izraisīt sānslīdi, no kuras atgūt saķeri ne vienmēr izdodas.

Eksperti iesaka ziemā braukt tā, it kā automašīna būtu īpaši trausla. Katram stūres pagriezienam, katram ātruma pieaugumam jābūt pakāpeniskam. Tieši plūdena, mierīga kustība ļauj saglabāt kontroli pār transportlīdzekli pat sarežģītos apstākļos.

